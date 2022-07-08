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В США похвалили Украину за эффективное использование HIMARS

"Европейская правда"Пятница, 8 июля 2022, 21:38

Министерство обороны США опровергло утверждение российской стороны о том, что Украина использует западные реактивные системы залпового огня HIMARS для нанесения ударов по российской территории.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Утверждение России об использовании HIMARS для ударов за пределами территории Украины является ложным. Украина использует их в борьбе и использует достаточно эффективно", – заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.

США начали предоставлять Украине реактивные системы залпового огня в июне после того, как Киев заверил, что не будет их использовать для поражения объектов в России. Вашингтон опасался, что это может стать шагом к эскалации и распространению конфликта.

Кроме того, представитель Пентагона отметил, что Украина успешно нанесла удары по тылам российских войск на оккупированных территориях, подорвав их способность дальше интенсивно применять артиллерию. Он сказал также, что после заявлений России о якобы уничтожении двух HIMARS было установлено, что все они еще находятся на вооружении.

Как сообщалось, Соединенные Штаты в пятницу должны объявить о новом пакете военной помощи для Украины объемом 400 млн долларов, в котором предусмотрены еще четыре системы реактивного залпового огня HIMARS.

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Темы: СШАУкраинаоружиепропаганда
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