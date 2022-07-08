Россияне убили 5 гражданских во время обстрела Бахмута и Северска
Пятница, 8 июля 2022, 21:58
Вооруженные силы России убили 5 гражданских и тяжело ранили ребенка во время обстрелов Бахмута и Северска 7-8 июля.
Источник: Офис генпрокурора
Детали: 7-8 июля российская армия накрыла плотным огнем Северск и Бахмут.
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После обстрелов в реанимационном отделении больницы скончались пять мирных жителей.
От снарядов оккупантов ранены трое человек, среди которых 12-летний мальчик. Он находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.
В городах повреждены помещения гражданских и машины.
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По факту обстрелов прокуратура Донецкой областной осуществляет досудебное расследование в 2 уголовных производствах по ч.2 ст.438 УК (нарушение законов и обычаев войны).
Проводятся первоочередные следственные действия для выяснения всех обстоятельств преступления.