Николаевские десантники уничтожили 5 танков и взяли в плен оккупантов

Бойцы николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили 5 российских танков.

Источник: 79 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВС Украины

все фото со страницы 79-й бригады

Дословно: "Во время боя, на одном из участков ведения боевых действий, десантниками было "сожжено" 5 танков.

Некоторых из не сгоревших в боевой технике членов экипажа удалось взять в плен".

Детали: В бригаде также опубликовали фото операции.

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