Николаевские десантники уничтожили 5 танков и взяли в плен оккупантов
Пятница, 8 июля 2022, 21:51
Бойцы николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили 5 российских танков.
Источник: 79 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВС Украины
Дословно: "Во время боя, на одном из участков ведения боевых действий, десантниками было "сожжено" 5 танков.
Некоторых из не сгоревших в боевой технике членов экипажа удалось взять в плен".
Детали: В бригаде также опубликовали фото операции.
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