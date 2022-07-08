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Николаевские десантники уничтожили 5 танков и взяли в плен оккупантов

Катерина ТищенкоПятница, 8 июля 2022, 21:51
фото со страницы 79-й бригады

Бойцы николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили 5 российских танков.

Источник: 79 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВС Украины

 
все фото со страницы 79-й бригады

Дословно: "Во время боя, на одном из участков ведения боевых действий, десантниками было "сожжено" 5 танков.

Некоторых из не сгоревших в боевой технике членов экипажа удалось взять в плен".

Детали: В бригаде также опубликовали фото операции.

 
 

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