Литовский Bayraktar прибыл в Украину

Беспилотник Bayraktar, на который собрали деньги литовцы, прибыл в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил заместитель главы Офиса президента, дипломатический советник президента Украины Андрей Сибига.

"Литовский Bayraktar "Vanagas" уже в Украине! Это незаурядное проявление дружбы и в очередной раз доказывающего единства - не только Украина борется с агрессором. Благодарен лично Халуку Байрактару и Андрюсу Тапинасу за непоколебимую поддержку на пути к победе! Слава Украине!", - написал Сибига в Twitter.

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Литовський Bayraktar “Vanagas” вже в Україні! Це неабиякий прояв дружби та єдності, що вкотре доводить - не лише Україна бореться з агресором. Вдячний особисто @haluk 🇹🇷 та @AndriusTapinas 🇱🇹 за непохитну підтримку на шляху до перемоги! Слава Україні! 🇺🇦 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 8, 2022

Напомним, журналист Андрюс Тапинас 25 мая начал кампанию по сбору средств на Bayraktar Украине, заявив, что получил согласие на столь потенциальную закупку от Министерств обороны Литвы и Турции и производителя.

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Сбор удалось закрыть через три дня. После этого турецкая компания-производитель заявила, что тронута солидарностью литовцев и потому решила подарить беспилотник, а собранные средства можно будет направить на другие нужды Украины.

Вдохновившись примером Тапинаса, в Украине фонд Сергея Притулы организовал сбор на три "Байрактара", который закрыли за три дня, собрав средства почти на четыре беспилотника. Компания "Байкар" и на этот раз заявила, что передаст три беспилотника безвозмездно.

Пока сбор на "Байрактар" для Украины продолжается в Польше, его инициировал журналист Славомир Сераковский.

В среду около десяти тысяч человек собрались на авиабазу в литовском городе Шяуляй, чтобы увидеть отправку беспилотника Bayraktar.