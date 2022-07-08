Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Литовский Bayraktar прибыл в Украину

"Европейская правда"Пятница, 8 июля 2022, 22:08

Беспилотник Bayraktar, на который собрали деньги литовцы, прибыл в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил заместитель главы Офиса президента, дипломатический советник президента Украины Андрей Сибига.

"Литовский Bayraktar "Vanagas" уже в Украине! Это незаурядное проявление дружбы и в очередной раз доказывающего единства - не только Украина борется с агрессором. Благодарен лично Халуку Байрактару и Андрюсу Тапинасу за непоколебимую поддержку на пути к победе! Слава Украине!", - написал Сибига в Twitter.

Напомним, журналист Андрюс Тапинас 25 мая начал кампанию по сбору средств на Bayraktar Украине, заявив, что получил согласие на столь потенциальную закупку от Министерств обороны Литвы и Турции и производителя.

Сбор удалось закрыть через три дня. После этого турецкая компания-производитель заявила, что тронута солидарностью литовцев и потому решила подарить беспилотник, а собранные средства можно будет направить на другие нужды Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Вдохновившись примером Тапинаса, в Украине фонд Сергея Притулы организовал сбор на три "Байрактара", который закрыли за три дня, собрав средства почти на четыре беспилотника. Компания "Байкар" и на этот раз заявила, что передаст три беспилотника безвозмездно.

Пока сбор на "Байрактар" для Украины продолжается в Польше, его инициировал журналист Славомир Сераковский.

В среду около десяти тысяч человек собрались на авиабазу в литовском городе Шяуляй, чтобы увидеть отправку беспилотника Bayraktar.

Темы: байрактарЛитваУкраина
Главное сегодня

В оккупированном Мариуполе коллаборанты и россияне воруют уцелевшие автомобили – разведка

В Киеве начали военные учения для гражданских

фотоРоссийские удары по Донецкой области: из-под завалов достали мужчину, сгорел вокзал

фото, видеоВ оккупированном Херсоне слышат взрывы: в Чернобыевке пожар и детонируют боеприпасы россиян

Штайнмайер требовал от Зеленского объяснений, почему сорвался его визит в Киев – СМИ

Россияне пытались захватить Углегорскую ТЭС, ВСУ отбросили врага – сводка

Все новости...
байрактар
В Турции завершается подготовка трех Bayraktar для Украины
Поляки собрали первый миллион злотых на "Байрактар" для Украины
Резников рассказал о "масштабных планах" по приобретению "Байракторов"
Последние новости
15:51
В Луцке 8-летний мальчик играет с прохожими в шахматы на деньги, которые передает ВСУ
15:51
Оккупанты убили 100 украинских спортсменов и тренеров
15:31
Лидер "Грузинской мечты" обвинил посла США в оскорблении депутата
15:13
видеоУкраинские защитники пройдут опасные направления на границе с Беларусью
15:10
США предоставит Украине $360 млн гуманитарной помощи – Блинкен
15:09
ЕС не требует от Молдовы присоединиться к санкциям, но был бы рад такому шагу – посол
15:07
Украина может увеличить пропускную способность электроэнергии
15:01
Кличко рассказал, как переселенцам получить помощь в Киеве
14:51
Кто должен решать, в какой школе учиться детям-переселенцам – объясняет образовательный омбудсмен
14:12
Канада: решение о передаче турбины "Газпрому" еще не принято, работаем над этим
Все новости...