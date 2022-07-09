Удар по Сергеевке в Одесской области: возросло количество жертв

9-этажный дом в Сергеевке после российского удара, фото ГСЧС

В результате российского ракетного удара 1 июля в поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района в Одесской области количество жертв возросло до 22 человек.

Источник: спикер Одесской ОВА Сергей Братчук

Прямая речь: "7 июля в больнице скончалась 53-летняя сотрудница базы отдыха, получившая ранения во время ракетной атаки РФ на Сергеевку. Таким образом, число погибших возросло до 22".

Предыстория:

Ночью оккупанты ударили ракетами по Одесской области. Одна из ракет попала в 9-этажный дом, также ракеты попали в базу отдыха.

По данным ОК "Юг", российские захватчики ударили по Белгород-Днестровскому району Одесской области тремя ракетами Х-22, их запустили из направления Черного моря.

В результате удара в Сергеевке, по последним данным, погиб 21 человек.