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Удар по Сергеевке в Одесской области: возросло количество жертв

Ольга ГлущенкоСуббота, 9 июля 2022, 00:08
Удар по Сергеевке в Одесской области: возросло количество жертв
9-этажный дом в Сергеевке после российского удара, фото ГСЧС

В результате российского ракетного удара 1 июля в поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района в Одесской области количество жертв возросло до 22 человек.

Источник: спикер Одесской ОВА Сергей Братчук

Прямая речь: "7 июля в больнице скончалась 53-летняя сотрудница базы отдыха, получившая ранения во время ракетной атаки РФ на Сергеевку. Таким образом, число погибших возросло до 22".

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Предыстория:

  • Ночью оккупанты ударили ракетами по Одесской области. Одна из ракет попала в 9-этажный дом, также ракеты попали в базу отдыха.
  • По данным ОК "Юг", российские захватчики ударили по Белгород-Днестровскому району Одесской области тремя ракетами Х-22, их запустили из направления Черного моря.
  • В результате удара в Сергеевке, по последним данным, погиб 21 человек.

 

Темы: Одесская областьвойнаобстрелРосcия
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