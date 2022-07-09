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В Киевской области восстановили более 50 объектов, поврежденных оккупантами – ОВА

Ирина БалачукСуббота, 9 июля 2022, 09:02
В Киевской области восстановили более 50 объектов, поврежденных оккупантами – ОВА
Работы по восстановлению разрушенного моста в селе Демидов в Вышгородском районе 8 июля. Фото КОВА

В Киевской области уже восстановили 52 объекта инфраструктуры и жилищного фонда, которые были повреждены в результате нападения России.

Источник: Киевская областная военная администрация в Telegram

Дословно КОВА: "В Киевской области продолжается восстановление объектов инфраструктуры и жилищного фонда, поврежденных в результате российского военного вторжения. За средства из резервного фонда госбюджета уже завершены текущие ремонты на 52 объектах".

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Детали: Среди восстановленных объектов – больницы и школы, многоквартирные и частные жилые дома, расположенные в Броварском, Бучанском, Вышгородском и Фастовском районах.

Сообщается, что по состоянию на 8 июля работы продолжаются на 248 объектах.

КОВА добавила, что в каждом территориальном обществе, где были разрушения, продолжают работать комиссии, фиксирующие повреждения.

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Предыстория:

  • Правительство выделило 400 млн гривен для выполнения первоочередных ремонтных работ в Киевской области, в частности на замену разбитых окон и дверей, ремонт кровель и т.д.

Темы: Киевская областьвойнажилье
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