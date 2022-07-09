В Киевской области восстановили более 50 объектов, поврежденных оккупантами – ОВА
В Киевской области уже восстановили 52 объекта инфраструктуры и жилищного фонда, которые были повреждены в результате нападения России.
Источник: Киевская областная военная администрация в Telegram
Дословно КОВА: "В Киевской области продолжается восстановление объектов инфраструктуры и жилищного фонда, поврежденных в результате российского военного вторжения. За средства из резервного фонда госбюджета уже завершены текущие ремонты на 52 объектах".
Детали: Среди восстановленных объектов – больницы и школы, многоквартирные и частные жилые дома, расположенные в Броварском, Бучанском, Вышгородском и Фастовском районах.
Сообщается, что по состоянию на 8 июля работы продолжаются на 248 объектах.
КОВА добавила, что в каждом территориальном обществе, где были разрушения, продолжают работать комиссии, фиксирующие повреждения.
Предыстория:
- Правительство выделило 400 млн гривен для выполнения первоочередных ремонтных работ в Киевской области, в частности на замену разбитых окон и дверей, ремонт кровель и т.д.