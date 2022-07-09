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Россияне увеличивают масштабы подкупа, чтобы собирать персональные данные людей в оккупации

Мазуренко Алена Суббота, 9 июля 2022, 12:57

Россияне проваливают сбор паспортных данных на временно оккупированных территориях, поэтому увеличивают масштабы подкупа населения.

Источник: Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций Вооруженных сил Украины

Дословно: "Тактика оккупантов очень проста: создать социальный кризис и затем выдавать единовременные выплаты 10 тыс. рублей в обмен на паспорт.

Ранее россияне ее применили к пенсионерам, но с 6 июля расширили список тем, кто может получить 10 тыс. рублей.

В частности, теперь деньги могут получить малообеспеченные семьи, матери с детьми до 3 лет и другие социально незащищенные слои населения. На людей продолжают оказывать давление, чтобы они вынуждены были брать российские документы".

Детали: Также сообщается, что продолжается принудительная паспортизация в местах лишения свободы: "К заключенным применяют психологическое и физическое давление".

Ранее оккупанты начали давить на заключенных "Северной исправительной колонии №90", чтобы те подавались на российские паспорта.

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Напомним:

  • Руководитель колонии Евгений Соболев перешел на сторону врага и 18 июня его машина взорвалась. Предатель выжил, но лечиться решил в оккупированном Крыму, а не в Херсоне.

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Темы: Росcияоккупация
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