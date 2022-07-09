На Львовщине 26 человек заболели сальмонеллезом после посещения ресторана

Во Львовской области 26 человек, в том числе 3 детей, заболели сальмонеллезом после посещения одного из ресторанов известной львовской сети "Томатина".

Источник: департамент здравоохранения Львовской ОГА, Zaxid.net

Дословно ЛОГА: "Во Львовской области 26 человек заболели сальмонеллезом, из них 3 детей.

Реклама:

Больные госпитализированы во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу. Состояние средней тяжести".

Детали: Львовское издание Zaxid.net сообщает, что массовое отравление произошло на этой неделе в одном из ресторанов львовской сети "Томатина".

По запросу редакции руководитель отдела заботы о гостях этой сети Святослав Мерза направил письменный комментарий, где указал, что первые жалобы по поводу плохого самочувствия посетителей начали поступать в четверг, 7 июля. Гости жаловались на два блюда, в которые входит соус "карбонара".

ВИДЕО ДНЯ

"На данный момент эти блюда сняты с продаж; в заведениях проводится проверка Госпродпотребслужбой; работники, имевшие отношение к производству соуса, отстранены и проходят проверку; проводится внутренняя служебная проверка", – говорится в сообщении "Томатины".

Предварительно установлено, что случай массового отравления произошел в заведении в ТРЦ Spartak на ул. Мазепы во Львове, отметил Мерза.