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На Львовщине 26 человек заболели сальмонеллезом после посещения ресторана

Катерина ТищенкоСуббота, 9 июля 2022, 18:27
иллюстративное фото pixabay

Во Львовской области 26 человек, в том числе 3 детей, заболели сальмонеллезом после посещения одного из ресторанов известной львовской сети "Томатина".

Источник: департамент здравоохранения Львовской ОГА, Zaxid.net

Дословно ЛОГА: "Во Львовской области 26 человек заболели сальмонеллезом, из них 3 детей.

Больные госпитализированы во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу. Состояние средней тяжести".

Детали: Львовское издание Zaxid.net сообщает, что массовое отравление произошло на этой неделе в одном из ресторанов львовской сети "Томатина".

По запросу редакции руководитель отдела заботы о гостях этой сети Святослав Мерза направил письменный комментарий, где указал, что первые жалобы по поводу плохого самочувствия посетителей начали поступать в четверг, 7 июля. Гости жаловались на два блюда, в которые входит соус "карбонара".

"На данный момент эти блюда сняты с продаж; в заведениях проводится проверка Госпродпотребслужбой; работники, имевшие отношение к производству соуса, отстранены и проходят проверку; проводится внутренняя служебная проверка", – говорится в сообщении "Томатины".

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Предварительно установлено, что случай массового отравления произошел в заведении в ТРЦ Spartak на ул. Мазепы во Львове, отметил Мерза.

Темы: ЛьвовЛьвовщинаеда
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