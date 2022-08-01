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В Латвии арестовали пророссийского политика

"Европейская правда"Понедельник, 1 августа 2022, 11:00

Служба государственной безопасности Латвии задержала в Риге пророссийского политика Руслана Панкратова.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi со ссылкой на оппозиционного активиста Деги Караева.

Ранее Руслан Панкратов был депутатом самоуправления Риги от партии "Согласие", возглавлял общественную организацию "Верните наши имена". Позже он поссорился с главой "Согласия" Нилом Ушаковым и вступил в новую партию Rīcības ("Действие").

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Панкратов был задержан с формулировкой "на 48 часов", были изъяты средства и телефоны. Причины задержания не сообщаются.

В последние месяцы Панкратов, судя по его заявлениям в прессе, находился вне Латвии — опасаясь подпасть под репрессии, развернутые в отношении пророссийских активистов. В апреле в Риге был арестован сподвижник Панкратова, юрист Алвис Пилагс.

Еще 30 августа Панкратов вывесил на своей странице в соцсети фотографии, сделанные в Москве. Вероятно, он был задержан сразу после въезда в Латвию.

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Темы: ЛатвияРосcияарест
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