После убийства защитников в Еленовке оккупанты записали видео с "Волыной"
Российские оккупанты после убийства украинских военнопленных в Еленовке заставили командира 36-й отдельной бригады морской пехоты майора Сергея Волынского (позывной "Волина"), который также в плену РФ, комментировать трагедию.
Источник: видео, распространившее пропагандистские ресурсы
Детали: В своем ответе на манипулятивные вопросы оккупантов Волина намекает на то, что российские оккупанты убили украинских бойцов, чтобы повлиять на психику и моральное состояние попавших в плен защитников.
Прямая речь: "Очень страшная трагедия произошла. Из нашего барака был виден желтый свет, разрыв. Мы слышали крики. Ситуация ужасная, найти слова, чтобы описать ее, - очень тяжело.
Я думаю, эта ситуация повлияет и на психику находящихся в плену людей и на людей, которые могут попасть в плен. Будет страх и у участников событий, и у родных, и у близких. Сейчас наши родные и близкие очень переживают из-за случившегося. До сих пор точно неизвестно, кто погиб.
Все в шоке. Объяснений никто не находит, все в трауре. В бараке тишина. Случилась большая беда. Люди прошли через ад. Грубо говоря, все ждут дома долгожданной свободы и на финишной прямой происходит такая трагедия".
Детали: Видео опубликовал пропагандист Андрей Руденко.
В частности, он спрашивает украинского военного, для чего убили украинских защитников, Волина ответил, что и сам не понимает для чего убивать людей, ожидавших обмена.
Примечательно, что пропагандисты снимали только голову украинского военного.
Предыстория:
- 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших. Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
- В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
- СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.
- Украинские защитники опубликовали совместное заявление и требуют, чтобы ООН и МККК, выступавшие гарантами жизни и здоровья украинских бойцов, направили своих представителей в колонию, где россияне содержат защитников. Представители Международного Комитета Красного Креста подали запрос и будут пытаться добраться к обстрелянной колонии в Оленовке, где погибли украинские военнопленные.
- 30 июля российские СМИ выложили списки фамилий раненых и погибших в результате террористических действий в Еленовке. Патронатная служба Азова сообщила, что не может подтвердить или опровергнуть эти сообщения, а уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина не получила списки погибших в Еленовке военнопленных.