После убийства защитников в Еленовке оккупанты записали видео с "Волыной"

Российские оккупанты после убийства украинских военнопленных в Еленовке заставили командира 36-й отдельной бригады морской пехоты майора Сергея Волынского (позывной "Волина"), который также в плену РФ, комментировать трагедию.

Источник: видео, распространившее пропагандистские ресурсы

Детали: В своем ответе на манипулятивные вопросы оккупантов Волина намекает на то, что российские оккупанты убили украинских бойцов, чтобы повлиять на психику и моральное состояние попавших в плен защитников.

Прямая речь: "Очень страшная трагедия произошла. Из нашего барака был виден желтый свет, разрыв. Мы слышали крики. Ситуация ужасная, найти слова, чтобы описать ее, - очень тяжело.

Я думаю, эта ситуация повлияет и на психику находящихся в плену людей и на людей, которые могут попасть в плен. Будет страх и у участников событий, и у родных, и у близких. Сейчас наши родные и близкие очень переживают из-за случившегося. До сих пор точно неизвестно, кто погиб.

Все в шоке. Объяснений никто не находит, все в трауре. В бараке тишина. Случилась большая беда. Люди прошли через ад. Грубо говоря, все ждут дома долгожданной свободы и на финишной прямой происходит такая трагедия".

Детали: Видео опубликовал пропагандист Андрей Руденко.

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В частности, он спрашивает украинского военного, для чего убили украинских защитников, Волина ответил, что и сам не понимает для чего убивать людей, ожидавших обмена.

Примечательно, что пропагандисты снимали только голову украинского военного.

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