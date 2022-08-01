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Британские парламентарии планируют визит в Тайвань - The Guardian

"Европейская правда"Понедельник, 1 августа 2022, 18:27

Члены комитета по иностранным делам палаты общин Великобритании планируют посетить Тайвань в конце этого года – вероятно, в ноябре или начале декабря, несмотря на рост напряженности в регионе.

Об этом стало известно изданию The Guardian, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что возглавляющий комитет по иностранным делам Том Тугендхат возглавит делегацию в конце года.

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Источники сообщают, что эта поездка была запланирована на начало этого года, но ее отложили из-за положительного теста на Covid-19 у одного из членов делегации.

Визит должен был продемонстрировать поддержку Британией Тайваня.

Поездка планируется на фоне ухудшения отношения Лондона с Пекином. На прошлой неделе оба кандидата в лидеры Консервативной партии Лиз Трасс и Риши Сунак сформулировали свою жесткую позицию по Китаю.

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Посол Китая в Великобритании в своем видеообращении обвинил некоторых британских политиков в том, что они "распространяют ошибочность так называемой китайской угрозы".

В последние дни напряжение в Тайванском проливе возросло после сообщений о возможной поездке в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Пекин неоднократно предостерегал от такого шага и угрожал предпринять "решительные действия", если визит состоится.

По данным СМИ, Нэнси Пелоси посетит Тайвань в рамках своего тура по Азии, несмотря на предупреждения чиновников администрации Байдена, которые озабочены реакцией Китая на столь высокопоставленный визит.

Темы: ВеликобританияКитайСМИ
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