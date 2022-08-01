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Россияне до сих пор не пускают Красный Крест в колонию Еленовки – Лубинец

Катерина ТищенкоПонедельник, 1 августа 2022, 20:03
разрушена колония в Еленовке, видео пропагандистов

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявляет, что россияне до сих пор не предоставили доступ к месту убийства украинских пленных в Еленовке представителям Международного комитета Красного креста, а ООН не реагирует на запросы омбудсмена по поводу этой ситуации.

Источник: Лубинец в эфире телемарафона

Прямая речь: "Несмотря на заявления РФ, что якобы они предоставили доступ к месту трагедии в Еленовке представителям МККК и представителям мониторинговой миссии ООН, сегодня я получил от Международного комитета Красного креста ответ, что нет, им не предоставили такой доступ".

"У нас есть коммуникация с МККК, по ООН у нас хуже ситуация. Письма, запросы я направляю. Я сделал это в первый день сразу после трагедии. Какого-либо сигнала, даже неофициального, я лично не получил. Могу это публично подтвердить".

Детали: Лубинец также заявил, что получил "сигнал" о том, что российская сторона рассматривает его запрос о посещении Еленовки и общении с ранеными украинскими пленными.

"Сегодня я получил сигнал, что они рассматривают такую ​​мою инициативу", - сказал омбудсмен. В то же время он не ожидает, что это произойдет в ближайшие дни.

На вопрос, готова ли Россия вернуть Украине тела погибших в Еленовке пленных, Лубинец сказал: "Мы получили сигнал, что они готовы вернуть тела наших героев. Но "по окончании расследования". На уточнение, сколько нужно времени для расследования, мы ответа пока не получили".

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Что предшествовало: 31 июля Минобороны Российской Федерации заявило, что пригласило экспертов ООН и Международного Комитета Красного Креста в колонию на место гибели украинских военнопленных в Еленовке.

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец попросил Международный комитет Красного креста организовать посещение им разрушенной россиянами колонии в оккупированной Еленовке для осмотра тел погибших украинских пленных и общения с ранеными.

Предыстория:

  • 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
  • Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
  • В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
  • СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.
  • Подразделения "Азова" объявили охоту на причастных к убийству военнопленных в Еленовке.

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Темы: пленныеомбудсменРосcияубийство
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