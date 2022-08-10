Взрывы в Крыму: Воздушные силы ВСУ рассказали, какую технику хранили оккупанты в "Саках"
Воздушные силы Украины предполагают, что в результате взрывов 9 августа на аэродроме в оккупированном Крыму уничтожен склад авиационного вооружения и около десятка самолетов.
Источник: спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 10 августа
Детали: Игнат рассказал, что "Саки" - это военный аэродром в украинском Крыму, где располагались самолеты оккупантов Су-30 СМ, Су-24, Ил-76 и другие.
Они ежесуточно слетали с этого аэродрома. 24 на 7 авиация врага осуществляет патрулирование воздушного пространства на территории Украины. Не долетая до острова Змеиный, они патрулируют в Черном море постоянно, меняя только самолеты и экипажи, отметил спикер Воздушных сил ВСУ.
Всего же в Крыму есть 5 аэродромов, которые РФ может использовать для взлета самолетов и нанесения ракетных ударов по Украине, и это представляет большую угрозу, в дополнение к десяткам аэродромов в Беларуси и в самой России, добавил Игнат.
Прямая речь: "По взрыву, который мы наблюдали на видеоматериалах, понятно, что поражен состав авиационного вооружения. Потому что детонация была серьезной. А если там дополнительно уничтожено с десяток самолетов, то это будет настоящая небольшая победа".
Предыстория:
- Днем 9 августа в Крыму прогремели взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке. Жители Крыма публиковали в соцсетях видео, на которых было видно как минимум два эпицентра огня, и рассказывали, что слышали от 7 до 12 взрывов.
- Минобороны России заявило, что пожар на авиабазе "Саки" возник вследствие детонации нескольких авиационных снарядов. Позже источник военного ведомства РФ заявил ТАСС о нарушении требований пожарной безопасности на аэродроме вблизи Новофедоровки.
- Минобороны Украины заявило, что не может установить причину возгорания в Новофедоровке
- The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского военного написало, что за взрывами на аэродроме в оккупированном Крыму якобы стоят украинские силы.
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев непричастен к взрывам на аэродроме в Новофедоровке в оккупированном Россией Крыму.