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Взрывы в Крыму: Воздушные силы ВСУ рассказали, какую технику хранили оккупанты в "Саках"

Валентина РоманенкоСреда, 10 августа 2022, 09:55
скриншот Google

Воздушные силы Украины предполагают, что в результате взрывов 9 августа на аэродроме в оккупированном Крыму уничтожен склад авиационного вооружения и около десятка самолетов.

Источник: спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 10 августа

Детали: Игнат рассказал, что "Саки" - это военный аэродром в украинском Крыму, где располагались самолеты оккупантов Су-30 СМ, Су-24, Ил-76 и другие.

Они ежесуточно слетали с этого аэродрома. 24 на 7 авиация врага осуществляет патрулирование воздушного пространства на территории Украины. Не долетая до острова Змеиный, они патрулируют в Черном море постоянно, меняя только самолеты и экипажи, отметил спикер Воздушных сил ВСУ.

Всего же в Крыму есть 5 аэродромов, которые РФ может использовать для взлета самолетов и нанесения ракетных ударов по Украине, и это представляет большую угрозу, в дополнение к десяткам аэродромов в Беларуси и в самой России, добавил Игнат.

Прямая речь: "По взрыву, который мы наблюдали на видеоматериалах, понятно, что поражен состав авиационного вооружения. Потому что детонация была серьезной. А если там дополнительно уничтожено с десяток самолетов, то это будет настоящая небольшая победа".

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Темы: Крымвзрыввойна
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