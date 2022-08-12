Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Взрывы в Крыму: Forbes подсчитал стоимость уничтоженных российских самолетов

"Украинская правда"Пятница, 12 августа 2022, 08:27
Взрывы в Крыму: Forbes подсчитал стоимость уничтоженных российских самолетов
АЭРОДРОМ "САКИ" В КРЫМУ ПОСЛЕ ВЗРЫВОВ, ФОТО "СХЕМЫ"

Уничтожение российских военных самолетов при взрыве на аэродроме "Саки" вблизи поселка Новофедоровка в оккупированном Крыму стоило России более $300 млн.

Источник: "Forbes Украина"

Детали: По данным издания перед взрывами на аэродроме размещалась авиатехника стоимостью $650 млн – $850 млн.

Реклама:

При этом издание оценивает приблизительную стоимость российских военных самолетов (в некоторых случаях могут быть обстоятельства, значительно влияющие на цену отдельных единиц): Су-30СМ – $50 млн; Су-24МР – $6 млн; Ил-76 – $86 млн.

Исходя из того, что было уничтожено 9 самолетов, если предположить, что все девять уничтоженых самолетов были дешевле Су-24МР, то общая сумма потерь России – примерно $55 млн, а если более дорогими Су-30СМ – $450 млн.

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: войнаКрымУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
война
Самый успешный на сегодня удар – экс-глава разведки Финляндии об атаке на Псков
Украина уничтожила или повредила минимум 24 самолета в российском тылу, Крыму и Беларуси − росСМИ
За сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений – Генштаб
Последние новости
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
Все новости...
Реклама: