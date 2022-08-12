Взрывы в Крыму: Forbes подсчитал стоимость уничтоженных российских самолетов

АЭРОДРОМ "САКИ" В КРЫМУ ПОСЛЕ ВЗРЫВОВ, ФОТО "СХЕМЫ"

Уничтожение российских военных самолетов при взрыве на аэродроме "Саки" вблизи поселка Новофедоровка в оккупированном Крыму стоило России более $300 млн.

Источник: "Forbes Украина"

Детали: По данным издания перед взрывами на аэродроме размещалась авиатехника стоимостью $650 млн – $850 млн.

При этом издание оценивает приблизительную стоимость российских военных самолетов (в некоторых случаях могут быть обстоятельства, значительно влияющие на цену отдельных единиц): Су-30СМ – $50 млн; Су-24МР – $6 млн; Ил-76 – $86 млн.

Исходя из того, что было уничтожено 9 самолетов, если предположить, что все девять уничтоженых самолетов были дешевле Су-24МР, то общая сумма потерь России – примерно $55 млн, а если более дорогими Су-30СМ – $450 млн.

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