Взрывы в Крыму: Forbes подсчитал стоимость уничтоженных российских самолетов
Пятница, 12 августа 2022, 08:27
Уничтожение российских военных самолетов при взрыве на аэродроме "Саки" вблизи поселка Новофедоровка в оккупированном Крыму стоило России более $300 млн.
Источник: "Forbes Украина"
Детали: По данным издания перед взрывами на аэродроме размещалась авиатехника стоимостью $650 млн – $850 млн.
При этом издание оценивает приблизительную стоимость российских военных самолетов (в некоторых случаях могут быть обстоятельства, значительно влияющие на цену отдельных единиц): Су-30СМ – $50 млн; Су-24МР – $6 млн; Ил-76 – $86 млн.
Исходя из того, что было уничтожено 9 самолетов, если предположить, что все девять уничтоженых самолетов были дешевле Су-24МР, то общая сумма потерь России – примерно $55 млн, а если более дорогими Су-30СМ – $450 млн.
Предистория:
- 9 августа в Крыму прогремели взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке. Жители Крыма публиковали в соцсетях видео, на которых было видно как минимум два эпицентра огня, и рассказывали, что слышали от 7 до 12 взрывов.
- Минобороны России заявило, что пожар на авиабазе "Саки" возник вследствие детонации нескольких авиационных снарядов. Позже источник военного ведомства РФ заявил ТАСС о нарушении требований пожарной безопасности на аэродроме вблизи Новофедоровки.
- Минобороны Украины заявило, что не может установить причину возгорания в Новофедоровке
- "The New York Times" со ссылкой на высокопоставленного украинского военного написало, что за взрывами на аэродроме в оккупированном Крыму якобы стоят украинские силы.
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев непричастен к взрывам на аэродроме в Новофедоровке в оккупированном Россией Крыму.
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