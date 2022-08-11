Событие дня: взрывы в Беларуси. Что произошло на аэродроме "Зябровка"

Білорусь уже шостий місяць виступає союзником Кремля, однак без активних подій по той бік кордону.

На початку 169-го дня війни на аеродромі "Зябровка" сталися вибухи. Їхня точна причина залишається невідомою. В умовах тотальної диктатури Олександра Лукашенка та знищення незалежних ЗМІ з Білорусі приходить зовсім мало інформації.

"Українська правда" розповідає, що могло бути причиною вибухів, що заявляють Мінськ і Київ та в чому значення аеродрому "Зябровка" для ворога.

Що сталось?

Вночі з 10 на 11 серпня білоруські активісти повідомили про гучні звуки та спалахи в районі аеродрому "Зябровка".

"Білоруський Гаюн" – паблік, який з початку повномасштабного вторгнення фіксує пересування ворожої техніки – писав, що, за різною інформацією, пролунало щонайменше 8 вибухів.

Інший Telegram-канал "Флагшток", посилаючись на свого читача, уточнює:

"З 00:25 по 00:32 було чути вибухи, відчувалася [ударна] хвиля, кілька разів через суцільну хмарність [було видно] світлові проблиски."

Згодом з'явилося відео, зняте на відстані близько 20-25 км від аеродрому. На ньому видно яскравий спалах.

ЗМІ показали відео вибухів на аеродромі в Білорусі та назвали можливі причини. Відео з Telegram "Беларускі Гаюн" pic.twitter.com/qwkMMNsa2P — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 11, 2022

Що кажуть Білорусь та Україна?

Ще вночі, коли з'явились перші повідомлення про вибухи, один із найвідоміших провладних Telegram-каналів Білорусі "Желтые сливы" назвав це "маячнею", а джерела цих повідомлень – "екстремістськими смітниками".

"Все з аеродромом добре, там нічого позаштатного не відбувається", – написав паблік, який режим Лукашенка використовує для дискредитації своїх опонентів.

Однак вранці Міноборони Білорусі підтвердило надзвичайну подію. Щоправда, йшлося лише про пожежу.

Причиною назвали займання "однієї з одиниць техніки після проведеної заміни двигуна". Сталося це нібито під час "контрольного пробігу" близько 23 години. Хоча в мережі час вибухів називали на півтори години пізніше.

"Особовим складом вчасно вжито заходів щодо гасіння. Постраждалих немає", – стверджує влада Білорусі.

Збройні сили України заперечили свою причетність до вибухів. Але при цьому провели паралель із вибухами в окупованому Криму:

"Дійсно, на аеродромі Зябровка були вибухи, напередодні були подібні вибухи на аеродромі Саки, – сказав заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. – Кожен військовослужбовець ЗСУ, кожен підрозділ намагався би таку "зірочку за збитий" прималювати собі. Але на даний час ми маємо лише ті факти, які коментують відповідно Міноборони Білорусі і Міноборони Росії".

"Українська правда" звернулася до Збройних сил із запитанням, чи відома їм додаткова інформація про білоруські вибухи, їхні причини та значення аеродрому для ворога.

Речник Генштабу Богдан Сеник відповів, що не має такої інформації. Прессекретар Повітряних сил Юрій Ігнат не відповів.

Водночас, в ефірі опозиційного білоруського каналу "Белсат" Ігнат згадав про партизанів. Військовий не назвав причини вибухів. Але на запитання, чи можна вірити офіційним заявам про займання, відповів:

"А який у нас є вибір? Ми мусимо вірити цим заявами і розраховувати на підтримку білоруських партизанів.

Ми знаємо, що вони розумні і кмітливі люди, які вже надзвичайно добре допомагають нашій державі, Збройним силам України. І ми лише дякуємо братньому білоруському народу, який допоможе Україні перемогти окупантів."

Що могло бути причиною вибухів?

Журналісти "Білоруського Гаюна" припускають, що вибухи могли статись через:

нічні тренування Військово-повітряних сил та протиповітряної оборони зі стріляниною, але Міноборони Білорусі не говорить про це;

відпрацювання збиття безпілотників за допомогою ППО, однак і про це мовчить білоруська влада,

удари по аеродрому з метою знищення комплексів зенітно-ракетних та зенітних ракетно-гарматних комплексів, які там дислокуються;

помпаж авіадвигуна, але, за даними журналістів, у "Зябрівці" немає літаків, у яких цей ефект міг би бути настільки яскраво виражений.

Що таке аеродром "Зябровка" і що там розташоване?

Під час повномасштабної війни "Зябровка" є однією з важливих російських баз на території Білорусі.

Ще рік тому згадки в мережі про це місце обмежувались історіями про давно закинуту радянську базу, до якої ходять туристи. Цю територію також використовували парашутисти.

Нині, за даними українського Генштабу, там активно будують військову інфраструктуру. Аеродром фактично вже повністю контролюється росіянами.

Він розташований лише за 30 кілометрів від російського кордону і за 22 – від українського. За 47 кілометрів від "Зябровки" – точка перетину всіх трьох кордонів, відома колись під назвою "Три сестри".

За 20 хвилин їзди від аеродрому можна дістатись до Гомеля. Це не лише прикордонний обласний центр, а й одне з найбільших міст та залізничних вузлів Білорусі.

Росія регулярно транспортує свою техніку через Гомель та околиці. На початку серпня в Гомель прилетіли щонайменше 4 військово-транспортні літаки РФ, а "Білоруський Гаюн" фіксував перевезення ракет.

Стягувати війська в "Зябровку" Кремль почав ще до відкритого вторгнення. На початку лютого 2022 роки супутникові знімки зафіксували тут польовий шпиталь, техніку, гелікоптери, армійські намети.

Після вторгнення Росія використовує "Зябровку" для дислокації ППО, ракетних комплексів, а також безпосередньо як літовище.

На початку липня тут побільшало техніки. Зокрема, супутникові знімки зафіксували замасковані БМП і танки.

Також там розташовані близько 10 одиниць зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф", дві одиниці зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир", оперативно-тактична ракетна зброя "Іскандер", радари.

Востаннє активний рух біля "Зябровки" помічали 9 серпня. Як писав "Білоруський Гаюн", з однойменного населеного пункту до аеродрому їхав російський військовий камаз із цивільними, а протягом всього дня можна було зустріти поодинокі машини Збройних сил Білорусі.

Також, за твердженням активістів, періодично з території бази чути звуки, "які свідчать про тренування, які можуть проводити тільки ЗС РФ". Про що саме йдеться – не уточнюють.

Офіційно Міноборони Білорусі попереджало про "оперативно-тактичні навчання з бойовими стрільбами" разом із Москвою. У них мали бути залучені повітряні сили та ППО.

Тривати навчання мали з 9 по 11 серпня. Однак локацію не називали, тож чи стосується цей анонс "Зябровки" – невідомо.