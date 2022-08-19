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Подоляк: Переговоры с РФ – игра в "русскую рулетку" с полным барабаном

Елена РощинаПятница, 19 августа 2022, 12:52
Подоляк: Переговоры с РФ – игра в русскую рулетку с полным барабаном
Михаил Подоляк, фото Офиса президента

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что переговоры с Россией во главе с Владимиром Путиным – это опасная игра, которая не приведет к завершению войны.

Источник: Михаил Подоляк в Twitter

Прямая речь: Переговоры с Россией – игра в "русскую рулетку" с полным барабаном и фатальным финалом для всех. Продолжение войны, террора и криминального шантажа.

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Главные параметры переговорного процесса озвучил Владимир Зеленский. Главное условие – выведение оккупационных войск РФ со всех украинских территорий".

Этому предшествовало: Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с генсеком ООН и президентом Турции во Львове 18 августа заявил, что переговоры с Россией возможны только тогда, когда российские войска покинут Украину, включая оккупированные территории.

Со своей стороны президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Киев и Москву вернуться к переговорам на основе параметров, сформированных на мартовской встрече делегаций Украины и РФ в Стамбуле.

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В марте Эрдоган заявлял, что после переговоров в Стамбуле, на которых Украина представила России письменное предложение о шагах по прекращению войны, Турция готова стать одним из гарантов безопасности для Украины, но детали еще предстоит определить.

В начале апреля российские войска вышли с территорий Киевской, Черниговской, Житомирской и Сумской областей, а когда стали очевидны их зверства на этих территориях, переговоры заглохли. 

Почему это важно: Москва обвиняет Киев в смене переговорной позиции, но не намерена отступать от своих требований – по сути, добивается капитуляции Киева. Украинские власти не видят оснований и смысла в переговорах на данном этапе, когда РФ хочет захватить и "присоединить" к себе как можно больше территорий Украины, а у ВСУ есть шанс деоккупировать их.

Темы: переговорыРосcияУкраинавойна
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