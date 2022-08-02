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Из-за ливня эвакуация из Энергодара заблокирована – затоплены дороги

Роман ПетренкоВторник, 2 августа 2022, 08:34
Из-за ливня эвакуация из Энергодара заблокирована – затоплены дороги
скриншот

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что после сильного и продолжительного дождя выехать из Энергодара невозможно – дороги размыты.

Источник: Орлов в Facebook

Прямая речь Орлова: После прошедшего в районе вчерашнего сильного и длительного дождя проехать на Запорожье объездной дорогой возле Камянского физически невозможно.

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Поэтому на ближайшие несколько дней возможности эвакуироваться через Васильевку нет – дорога размыта и станет ловушкой для легкового транспорта".

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Темы: Энергодарпогодаэвакуация
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