Из-за ливня эвакуация из Энергодара заблокирована – затоплены дороги
Вторник, 2 августа 2022, 08:34
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что после сильного и продолжительного дождя выехать из Энергодара невозможно – дороги размыты.
Источник: Орлов в Facebook
Прямая речь Орлова: После прошедшего в районе вчерашнего сильного и длительного дождя проехать на Запорожье объездной дорогой возле Камянского физически невозможно.
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Поэтому на ближайшие несколько дней возможности эвакуироваться через Васильевку нет – дорога размыта и станет ловушкой для легкового транспорта".
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