Дуда: Если бы не героическое сопротивление Украины, под угрозой были бы Польша и страны Балтии

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что сейчас Украина защищает и его страну, и Германию, а Россия представляет угрозу всей Европе.

Об этом он сказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Сегодня Украина защищает Польшу, Европу, включая Германию. Если героическое сопротивление Украины не сможет противостоять имперским планам Путина, Польша и страны Балтии окажется под прямой угрозой дальнейшего расширения российской сферы влияния на Центральную Европу", - сказал Дуда.

Он упомянул об "идеях великой России, означающих покорение других народов".

По его словам, это не только идеи президента России, они пронизывают значительную часть российского общества.

"Благодаря Украине сегодня эта опасность контролируется. Но я думаю, что в будущем, к сожалению, эта опасность станет актуальной", – сказал президент Польши.

"Единственное, что мы можем сделать, это усилить собственную безопасность" – отметил он.

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"Украина показывает, что можно сделать с хорошим оружием", – добавил президент Польши.

Напомним, на прошлой неделе министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал соглашения о южнокорейском оружии для польской армии: это легкие истребители FA-50, танки К2 и самоходные гаубицы К9. Техника должна пополнить запасы польской армии, которые уменьшились после передачи части Украине. В частности, Дуда упомянул, что Польша передала Украине более 260 танков Т-72.