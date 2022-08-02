Министерство иностранных дел Швеции подтвердило, что вызвало посла Российской Федерации, в том числе после поста на официальной странице посольства, где шведам в рядах украинской армии угрожают казнью.

Об этом МИД сообщил в ответ на запрос "ЕвроПравды" после того, как в СМИ со ссылкой на источники появились сообщения о вызове посла.

"Министерство иностранных дел может подтвердить, что вчера вызвало посла России Виктора Татаринцева. Во время встречи ему в который раз высказали осуждение агрессии РФ против Украины. В ходе дискуссии МИД также раскритиковал возмутительное сообщение посольства РФ в Facebook от 25 июля", - отметили в МИД Швеции.

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В упомянутом посте посольство России отреагировало на гибель в Украине добровольца из Швеции Селандера Патриньяни, воевавшего в рядах Интернационального легиона, и публикации о нем в шведских СМИ.

Посольство РФ раскритиковало медиа за "попытку создать положительный высоконравственный образ" Патриньяни, которого Россия считает "обычным наемником", и что он по международному праву должен считаться преступником независимо от того, что хорошего о нем рассказывают товарищи и друзья.

Посольство также заявляет, что всем шведам в рядах украинской армии грозит "суд" в марионеточных "Л/ДНР" и длительные сроки заключения "вплоть до строжайшего наказания - смерти", и всем добровольцам следует это понимать.

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Швед Эдвард Селандер Патриньяни, 1994 года рождения, был лейтенантом запаса, экономистом и философом и хотел сформировать "взвод, полностью состоящий из шведов", пишет о нем в своем материале "Громадське радіо".