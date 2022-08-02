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Кабмин согласовал назначение нового главы Херсонской ОГА

Александр ШумилиВторник, 2 августа 2022, 19:48

Кабинет министров Украины во вторник согласовал назначение Ярослава Янушевича главой Херсонской облгосадминистрации.

Источник: представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук

Дословно: "Соглашено назначение Янушевича Ярослава Владимировича главой Херсонской областной государственной администрации".

Детали: Президент Владимир Зеленский 9 июля уволил главу Херсонской области Геннадия Лагуту, а также назначил временного исполняющего обязанности Дмитрия Бутрия.

Об Янушевиче из открытых источников известно, что он родился в 1978 году в Киеве. Является заслуженным экономистом Украины, мастером спорта Украины международного класса по пейнтболу.

Янушевич также является госслужащим III ранга, работал в различных ведомствах Министерства финансов, десять лет назад руководил предприятием "Документ".

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Темы: Херсонвласть
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