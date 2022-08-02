Отец срочника из крейсера "Москва" получил свидетельство о его смерти: прошло 110 дней

Отец российского солдата-срочника Егора Шкребца, проходившего службу на крейсере "Москва" и объявленного пропавшим без вести, получил свидетельство о смерти сына спустя 110 дней после его смерти.

Источник: Дмитрий Шкребец во "ВКонтакте", Meduza

Детали: В документе, копию которого он выложил в соцсетях, сказано, что его сын умер 13 апреля.

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Шкребец отметил, что получил свидетельство на 110-й день после смерти.

Минобороны РФ и президент страны-агрессора Владимир Путин поначалу упорно отрицали присутствие призывников на войне в Украине, но когда они начали попадать в плен, Путин признал, что "каким-то образом" часть строчников оказались в Украине.

Публично Путин поручил разобраться с этим российскому Минобороны и больше в РФ эту тему не поднимали. Это было еще в начале вторжения РФ весной 2022 года.

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