Отец срочника из крейсера "Москва" получил свидетельство о его смерти: прошло 110 дней
Отец российского солдата-срочника Егора Шкребца, проходившего службу на крейсере "Москва" и объявленного пропавшим без вести, получил свидетельство о смерти сына спустя 110 дней после его смерти.
Источник: Дмитрий Шкребец во "ВКонтакте", Meduza
Детали: В документе, копию которого он выложил в соцсетях, сказано, что его сын умер 13 апреля.
Шкребец отметил, что получил свидетельство на 110-й день после смерти.
Минобороны РФ и президент страны-агрессора Владимир Путин поначалу упорно отрицали присутствие призывников на войне в Украине, но когда они начали попадать в плен, Путин признал, что "каким-то образом" часть строчников оказались в Украине.
Публично Путин поручил разобраться с этим российскому Минобороны и больше в РФ эту тему не поднимали. Это было еще в начале вторжения РФ весной 2022 года.
Предыстория:
- 13 апреля власти Украины сообщили, что нанесли удар ракетами "Нептун" по российскому крейсеру "Москва".
- 14 апреля Минобороны РФ подтвердило взрыв на крейсере, но заявило, что на борту сдетонировал боекомплект, моряков эвакуировали, а сам крейсер "сохранил плавучесть". Затем российское министерство заявило, что "Москва" затонула при буксировке в Севастополь в условиях шторма.
- Эксперты допускали, что половина экипажа погибли или ранены. Журналисты-расследователи считали, что экипаж крейсера "Москва" мог на две трети состоять из срочников.
- Родственники моряков "Москвы" искали их, получали ответ, что крейсер не выполнял боевое задание, а бойцы пропали без вести. В то же время выжившие рассказывали, что крейсер шел с десантом в Одессу.