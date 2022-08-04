США: Россия стремится сфабриковать доказательства удара по Еленовке - СМИ

Чиновники США считают, что Россия работает над фабрикацией доказательств удара по колонии в Еленовке, где находились украинские военнопленные.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству AP сообщил американский чиновник, ознакомленный с данными разведки.

По его словам, сотрудники разведки США установили, что Россия стремится подбросить ложные доказательства, чтобы обвинить украинские войска в нападении в Еленовке 29 июля, в результате которого погибли 53 человека и десятки были ранены.

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Россия утверждает, что украинские военные использовали предоставленные США реактивные системы залпового огня для обстрелов в Еленовке. Украинские военные отрицали нанесение любых ракетных или артиллерийских ударов по Еленовке.

Чиновник, не уполномоченный давать публичные комментарии и говоривший на условиях анонимности, сказал, что секретные данные разведки показывают, что россияне могут даже установить боеприпасы из ракетно-артиллерийских систем средней дальности (HIMARS) как доказательство того, что в атаке якобы использовались системы, предоставлены Соединенными Штатами Украины.

Считается, что Россия пойдет на такие меры, поскольку ожидает, что независимые следователи и журналисты в конце концов получат доступ к Еленовке, добавил чиновник.

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Ранее в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил о создании миссии по установлению фактов в ответ на запросы России и Украины по расследованию убийства в колонии. Он сказал журналистам, что не имеет полномочий проводить уголовные расследования, но имеет полномочия проводить миссии по установлению фактов.

Ранее высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель осудил убийство десятков военнопленных украинцев в оккупированной Россией Еленовке Донецкой области.

А посольство России в Великобритании вызвало скандал своей корреспонденцией в Twitter, где поддержало казнь украинских военнопленных вопреки нормам международного права.