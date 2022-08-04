Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Полиция Вены встала на защиту участия пропагандистов РФ в семинаре для полицейских о войне в Украине

"Европейская правда"Четверг, 4 августа 2022, 13:44

Полиция Вены в конце июня провела семинар с участием российских прокремлевских активистов по войне в Украине и после осуждения оправдала мероприятие необходимостью подачи "разных точек зрения".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Главное управление полиции Вены организовало внутреннее обучение под названием "Украина – в фокусе разных взглядов" совместно с "Координационным советом организации российских соотечественников Австрии" в конце июня. Эта мероприятие оставалось без внимания СМИ, пока на Facebook-странице российской организации 1 августа не появился видеоотчет о событии (по состоянию на данный момент он удален). После этого австрийские медиа вышли с публикациями, которые раскрывали возмущение, в частности со стороны украинского посольства.

Реклама:

3 августа в официальном Twitter-аккаунте главное управление полиции Вены опубликовало объяснение, в котором встало на защиту участия российских пропагандистов в семинаре.

Полиция объяснила, что на протяжении многих лет проводит обучающие семинары под названием "Безопасность и полиция" с целью, среди прочего, передачи базовых знаний о войнах и причинах возникающей в результате миграции. Эти знания предназначены для того, чтобы полицейские лучше проводили контакты с заинтересованными лицами. В прошлом такие мероприятия проводились в отношении Ирака, Сирии и Афганистана.

"Сейчас нас обвиняют в том, что событием в конце июня мы предоставили "сцену для кремлевской пропаганды". Мы категорически не соглашаемся, это было скорее дискуссионное мероприятие, на котором разные спикеры представляли разные подходы к войне в Украине и ее причины, как с проукраинской, так и с пророссийской точек зрения", - заявила полиция.

ВИДЕО ДНЯ

Управление добавило, что пророссийская точка зрения "была воспринята аудиторией как очень противоречивая, а на пленарном заседании возникли острые противоречия".

"Главное управление полиции Вены дистанцируется от обнародованных субъективных представлений и мнений", – говорится в заявлении.

По данным австрийских СМИ, украинское посольство выразило негодование в связи с участием россиян. Представитель посольства Украины в Вене посетовал, что государственные институты в Австрии дали россиянам возможность продвигать пропаганду. "Это нарративы, которые легитимируют убийства украинцев", – объяснил дипломат агентству APA. По его словам, в русском представлены все украинцы – нацисты и поэтому должны быть "денацифицированы".

Для прояснения предыстории семинара посольство Украины хочет провести переговоры с ответственными органами.

На семинаре, по информации APA, были по меньшей мере три эксперта, выдвинутые "Координационным советом организации российских соотечественников".

Активистка Елена, хорошо известная среди россиян в Вене, поскольку после 2014 года занималась "гуманитарными поставками" на оккупированные территории Донбасса, говорила о природе "украинского национализма". "Как могло произойти, что украинское государство бомбит другие украинские города, которые находятся под российской оккупацией?" - спрашивала она.

Историк Елена С., родом из Луганска, рассказывала о том, что термин "Украина" практически не употреблялся в XVII веке. Психолог Дмитрий К. критиковал кампании украинской диаспоры.

Вопрос APA в полицию о том, кто из спикеров представлял украинскую точку зрения, остался без ответа.

Темы: АвстрияРосcияпропагандаполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Австрия
Австрийская страховая компания Uniqa уходит с российского рынка
Смертельное ДТП с украинцами в Австрии: водителем микроавтобуса был отец погибших детей
В Австрии микроавтобус с украинцами попал в ДТП, есть погибшие
Последние новости
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
Нацполиция против идеи разрешить им раздавать повестки
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
Все новости...
Реклама: