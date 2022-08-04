Суд отпустил Мартыненко под залог почти в 5 миллионов

Высший антикоррупционный суд отпустил под почти 5 миллионов гривен залога бывшего народного депутата Николая Мартыненко, подозреваемого в получении неправомерной выгоды и отмывании средств.

Источник: "Слово и дило", САП

Подробности: 4 августа такое решение принял следователь судья ВАКС Владимир Воронько.

Таким образом, суд отказал НАБУ и САП в применении меры пресечения в виде содержания Мартыненко под стражей.

Прямая речь судьи: "Применить к подозреваемому Николаю Мартыненко меру пресечения в виде залога в размере 2000 прожиточных минимумов, составляющих 4,96 млн грн".

Подробности: Залог необходимо внести в течение 5 дней. В случае невнесения залога прокурор САП может ходатайствовать о более жесткой мере пресечения.

Вместе с тем, Мартыненко должен прибывать к детективу, прокурору, суду по первому требованию; сообщать об изменении места своего жительства; воздерживаться от общения со свидетелями по делу; сдать на хранение в Государственную миграционную службу все свои паспорта для выезда за границу.

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