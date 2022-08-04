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Суд отпустил Мартыненко под залог почти в 5 миллионов

"Украинская правда"Четверг, 4 августа 2022, 17:34
Суд отпустил Мартыненко под залог почти в 5 миллионов
Фото: Слово и дило

Высший антикоррупционный суд отпустил под почти 5 миллионов гривен залога бывшего народного депутата Николая Мартыненко, подозреваемого в получении неправомерной выгоды и отмывании средств.

Источник: "Слово и дило", САП

Подробности: 4 августа такое решение принял следователь судья ВАКС Владимир Воронько.

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Таким образом, суд отказал НАБУ и САП в применении меры пресечения в виде содержания Мартыненко под стражей.

Прямая речь судьи: "Применить к подозреваемому Николаю Мартыненко меру пресечения в виде залога в размере 2000 прожиточных минимумов, составляющих 4,96 млн грн".

Подробности: Залог необходимо внести в течение 5 дней. В случае невнесения залога прокурор САП может ходатайствовать о более жесткой мере пресечения.

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Вместе с тем, Мартыненко должен прибывать к детективу, прокурору, суду по первому требованию; сообщать об изменении места своего жительства; воздерживаться от общения со свидетелями по делу; сдать на хранение в Государственную миграционную службу все свои паспорта для выезда за границу.

Срок действия обязанностей – до 28 сентября 2022 года.

Предыстория:

  • В конце июля 2022 года НАБУ и САП сообщили Мартыненко о подозрении в получении взятки и отмывании средств. По версии следствия, он получил от руководства чешской компании "Skoda JS a.s." (входит в принадлежащий российскому "Газпромбанку" холдинг "Объединенные машиностроительные заводы") неправомерную выгоду в 311,6 тыс. евро за содействие в продвижении их интересов в Украине.
  • Также НАБУ задерживало Николая Мартыненко в 2017 году. По версии следствия, ГП "Восточный горнообогатительный комбинат" заключило контракт с австрийской компанией Steuermann, подконтрольной Мартыненко, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах нанесли ущерб на 17,28 млн дол.

Темы: Мартыненкосудкоррупция
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