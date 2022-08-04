Россияне снова наступали в районе Песков, однако без успеха – сводка Генштаба

Генеральный штаб сообщает, что в течение дня российские войска снова пытались наступать в районе населенного пункта Пески, однако успеха не имели.

Источник: строительство Генштаба ВСУ

Детали: Генштаб сообщает, что на Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из танков и разных типов артиллерии. Враг предпринял очередную попытку наступательных действий в районе населенного пункта Пески, успеха не имеет, боевые действия продолжаются.

Для сковывания украинских сил Россия обстреливала Черниговскую область из ствольной и реактивной артиллерии. Вела воздушную разведку.

Подобные обстрелы были на Харьковском направлении. На Славянском направлении противник применяет танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Богородичное, Мазановка, Гусаровка, Адамовка, Курулька, Крестище, Сулиговка, Довгенькое и Большая Камышеваха.

Враг попытался наступать в районах Долины и Богородичного, но благодаря умелым действиям украинских военных эти действия завершились крахом и бегством.

На Донецком направлении применением танков, ствольной и реактивной артиллерии противник пытается вытеснить подразделения Сил обороны с занятых позиций. Вел воздушную разведку БПЛА.

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На Краматорском и Бахмутском направлениях зафиксированы обстрелы военной и гражданской инфраструктуры. Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Соледара, Яковлевки и Вершины, успеха не имели и отошли. Вблизи Майского и Кодемы боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных наступательных действий не вел, однако совершает обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Нанес авиационные удары вблизи Новополя. Безуспешно пытался прорвать оборону недалеко от Марьинки, понес потери и отошел.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины в глубь временно занятой им территории. Вражеские наступательные действия в районах Белогорки и Лозового украинские воины остановили и отогнали окупантов назад.