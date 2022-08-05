Белорусских военных отправили тренироваться в Казахстан

Белорусский воинский контингент примет участие в совместном тактико-специальном учении в составе подразделений сил специальных операций вооруженных сил Республики Казахстан и Республики Беларусь.

Источник: Министерство обороны Беларуси

Детали: Количество военных, которых отправили в Кахахстан, не уточняется.

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Учение пройдет на полигоне "Коктал" (г.Жаркент), а также территории учебных скал, вершин и перевалов Заилийского Алатау в период с 5 по 21 августа.

По сообщению Минобороны РБ, в ходе совместного учения планируется отработать вопросы планирования специальной операции, провести боевые стрельбы, осуществить поисковые действия с использованием альпинистского снаряжения, корректировку огня артиллерии и наведение авиации.

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Что предшествовало: Министерство обороны Беларуси сообщило, что в российских учениях "Восток-2022" примут участие более 250 белорусских военных.