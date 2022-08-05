Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Белорусских военных отправили тренироваться в Казахстан

Валентина РоманенкоПятница, 5 августа 2022, 11:25
иллюстративное фото БелТА

Белорусский воинский контингент примет участие в совместном тактико-специальном учении в составе подразделений сил специальных операций вооруженных сил Республики Казахстан и Республики Беларусь.

Источник: Министерство обороны Беларуси

Детали: Количество военных, которых отправили в Кахахстан, не уточняется.

Учение пройдет на полигоне "Коктал" (г.Жаркент), а также территории учебных скал, вершин и перевалов Заилийского Алатау в период с 5 по 21 августа.

По сообщению Минобороны РБ, в ходе совместного учения планируется отработать вопросы планирования специальной операции, провести боевые стрельбы, осуществить поисковые действия с использованием альпинистского снаряжения, корректировку огня артиллерии и наведение авиации.

Что предшествовало: Министерство обороны Беларуси сообщило, что в российских учениях "Восток-2022" примут участие более 250 белорусских военных.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: БеларусьКазахстан
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Россияне вторично обстреляли ЗАЭС: снаряды упали рядом с ядерным реактором

Подоляк: Кремль проводит скрытую мобилизацию двумя способами

Россияне опросили оккупированные территории, хотят ли они в РФ: желающих мало - РосСМИ

РосСМИ: коллаборанта Сальдо отвезли в Крым, он в коме

СБУ проводит обыски у Бродского

Опрос: более половины украинцев являются верующими ПЦУ, только 4% – УПЦ МП

Все новости...
Беларусь
Беларусь еще на неделю продолжила свои военные учения
Белорусский суд признал "экстремистскими" стикеры с Лукашенко
Белорусская карта, или "Откуда на Беларусь готовилось нападение"
Последние новости
21:40
Что не так с выводами Amnesty International? – Уэйн Джордаш
21:33
фотоРасследователи Bellingcat идентифицировали оккупанта, который пытал и казнил украинского бойца
21:32
МИД об обстрелах ЗАЭС: Попадание в действующий реактор – равноценно применению атомной бомбы
21:21
Китай ужесточает требования по импорту товаров из Тайваня после визита Пелоси – Bloomberg
21:05
Болгария остановила выдачу виз для туристов и владельцев недвижимости из РФ
20:53
Кабмин внесет в Раду закон об акционировании "Энергоатома"
20:42
Эрдоган согласился частично платить за российский газ в рублях
20:38
Международные резервы Украины замедлили падение до 2% в июле
20:34
Болгария отправила в Украину 4200 тонн оружия – поставки шли тайком через Польшу
20:27
Италия предоставила Украине 200 миллионов евро кредитной помощи
Все новости...