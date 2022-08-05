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РосСМИ сообщают, что в Донецке горит вокзал, якобы из-за обстрелов

"Украинская правда"Пятница, 5 августа 2022, 14:40
РосСМИ сообщают, что в Донецке горит вокзал, якобы из-за обстрелов
Вокзал в Донецке, скрин с видео оккупантов

Российские СМИ утверждают, что в Донецке горит здание железнодорожного вокзала после обстрела.

Источник: РИА Новости, так называемый штаб теробороны оккупантов в Telegram

Детали: По словам представителей самопровозглашенной республики, пожар произошел в одном из вокзалов в Киевском районе Донецка. Один человек пострадал.

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Дополнительно: "Украинская правда" обратилась за комментарием к военным.

Темы: Донецкоккупациявзрыв
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