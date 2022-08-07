Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британская разведка сосчитала убитых российских генералов на войне

"Европейская правда"Воскресенье, 7 августа 2022, 08:57
Британская разведка сосчитала убитых российских генералов на войне

С начала российского вторжения в Украину как минимум 6 российских командующих были уволены и 10 российских генералов погибли.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

"Плохая результативность российских вооруженных сил во время вторжения в Украину дорого обошлась российскому военному руководству, что, вероятно, привело к увольнению как минимум шести российских командиров с начала боевых действий в феврале 2022 года", - говорится в сводке.

Реклама:

Речь идет, в частности, об увольнении командующих Восточным и Западным военными округами России.

Генерал-полковник Александр Чайко был уволен с должности командующего Восточного военного округа в мае 2022 года.

Генерал-полковник Александр Журавлев, командующий Западным военным округом с 2018 года, отсутствовал на праздновании Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге 31 июля 2022 года, и, скорее всего, его заменил генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

ВИДЕО ДНЯ

Генерал Александр Дворников был смещен после того, как получил общее командование операцией в Украине, а генерал Сергей Суровикин принял командование Южной группировкой войск от генерала Геннадия Жидко.

"Эти увольнения усугубляются тем, что на поле боя в Украине погибли по меньшей мере 10 российских генералов. Совокупное влияние на согласованность командования, вероятно, усугубляет тактические и оперативные проблемы России", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в США говорят, что РФ каждый день теряет на войне в Украине сотни военных.

По сообщению британской разведки от 6 августа, РФ массово перекидывает войска на юг, начинается новая фаза войны.

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Темы: разведкаВеликобританиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
разведка
Атака дронов на Псков: ГУР подтвердил уничтожение 4 самолетов Ил-76, еще 2 повреждены
В аримии РФ много дезертиров и "отказников" – разведка Британии
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Последние новости
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
В Нацполиции не хотят, чтобы их привлекали к раздаче повесток
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
Все новости...
Реклама: