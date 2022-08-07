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Британская разведка сосчитала убитых российских генералов на войне

"Европейская правда"Воскресенье, 7 августа 2022, 08:57

С начала российского вторжения в Украину как минимум 6 российских командующих были уволены и 10 российских генералов погибли.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

"Плохая результативность российских вооруженных сил во время вторжения в Украину дорого обошлась российскому военному руководству, что, вероятно, привело к увольнению как минимум шести российских командиров с начала боевых действий в феврале 2022 года", - говорится в сводке.

Речь идет, в частности, об увольнении командующих Восточным и Западным военными округами России.

Генерал-полковник Александр Чайко был уволен с должности командующего Восточного военного округа в мае 2022 года.

Генерал-полковник Александр Журавлев, командующий Западным военным округом с 2018 года, отсутствовал на праздновании Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге 31 июля 2022 года, и, скорее всего, его заменил генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

Генерал Александр Дворников был смещен после того, как получил общее командование операцией в Украине, а генерал Сергей Суровикин принял командование Южной группировкой войск от генерала Геннадия Жидко.

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"Эти увольнения усугубляются тем, что на поле боя в Украине погибли по меньшей мере 10 российских генералов. Совокупное влияние на согласованность командования, вероятно, усугубляет тактические и оперативные проблемы России", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в США говорят, что РФ каждый день теряет на войне в Украине сотни военных.

По сообщению британской разведки от 6 августа, РФ массово перекидывает войска на юг, начинается новая фаза войны.

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Темы: разведкаВеликобританиявойна
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