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Молдова обеспокоена обстрелами ЗАЭС и предупреждает о последствиях

"Европейская правда"Воскресенье, 7 августа 2022, 16:58
флаг Молдовы, фото Pixabay

Молдова обеспокоена потенциальным повреждением Запорожской атомной электростанции в результате обстрелов и призывает предоставить доступ экспертам из МАГАТЭ.

Об этом заявили в МИД Молдовы, сообщает "Европейская правда".

"Глубоко обеспокоены нападением на Запорожскую атомную электростанцию. Мы призываем предоставить доступ международным экспертам по МАГАТЭ. Потенциальное повреждение ЗАЭС может затронуть каждого в регионе с беспрецедентными последствиями по всему миру", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

В воскресенье президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал ввести санкции против атомной отрасли и ядерного топлива РФ из-за обстрелов ЗАЭС.

5 августа в "Энергоатоме" сообщили, что российские оккупанты дважды за день обстреляли территорию Запорожской АЭС.

6 августа вечером российские оккупанты ракетами обстреляли Энергодар, попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива, заявлял "Энергоатом".

6 августа Евросоюз осудил ведение Россией военной деятельности с территории вокруг Запорожской АЭС.

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Темы: МолдоваЗАЭС
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