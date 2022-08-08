ОК "Юг": У россиян минус один танк и два десятка военных

ВСУ на юге уничтожили российский танк Т-62 и 24 россиян.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Подтверждены потери врага в количестве 24 рашистов, одного танка Т-62 и еще пяти единиц другой бронированной и автомобильной техники. В районе Чаривного в Бериславском районе Херсонской области уничтожен склад боеприпасов".

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Детали: ВСУ нанесли три удара по скоплению вражеского вооружения и техники и опорному пункту в Херсонском районе и еще одному опорному пункту в Бериславском.

Окончательные потери врага доразведываются.