Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ОК "Юг": У россиян минус один танк и два десятка военных

Анастасия КалатурПонедельник, 8 августа 2022, 02:31
ФОТО: GETTY

ВСУ на юге уничтожили российский танк Т-62 и 24 россиян.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Подтверждены потери врага в количестве 24 рашистов, одного танка Т-62 и еще пяти единиц другой бронированной и автомобильной техники. В районе Чаривного  в Бериславском районе Херсонской области уничтожен склад боеприпасов".

Детали: ВСУ нанесли три удара по скоплению вражеского вооружения и техники и опорному пункту в Херсонском районе и еще одному опорному пункту в Бериславском.

Окончательные потери врага доразведываются.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: войнаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фото, видеоПопал из танка по многоэтажке: россиянину дали 10 лет тюрьмы

Для удара по Винницкой области 7 августа РФ использовала новейшее оружие - "Кинжалы"

РоссСМИ: В 20 регионах РФ создали 40 подразделений "добровольцев" для войны в Украине

У Эрдогана есть рычаги, чтобы стимулировать Путина к выполнению соглашений - посол

фотоИз порта "Южный" вышло первое с февраля судно с украинским продовольствием

Непредсказуемые "мины-бабочки" РФ угрожают гражданским - разведка Британии

Все новости...
война
Регионы: оккупанты готовят по деоккупированным селам Херсонщины, утром обстреляли Николаев
За сутки россияне убили 5 человек и еще 17 ранили на Донетчине
ВСУ обезвредили несколько вражеских ДРГ в Луганской области - Гайдай
Последние новости
14:17
Евнухов вокруг Путина предостаточно, а наследника нет, – специалист по античности Олег Сучалкин
14:10
Турецкий производитель Bayraktar уже приобрел участок под завод в Украине и разработал проект
14:03
В эстонской Нарве решили перенести противоречивый советский танк в "закрытое место"
14:00
обновлено от 11:31Украинские защитники сбили четыре вражеские ракеты "Калибр"
13:58
Goldman Sachs снизил прогноз стоимости нефти
13:49
фото, видеоПопал из танка по многоэтажке: россиянину дали 10 лет тюрьмы
13:46
На сайте президента поддержали петицию о запрете въезда россиян в Украину в течение полувека
13:44
"Никого не расстреляли, задержали 5 человек": Ким рассказал о результатах закрытия Николаева
13:34
У Путина врут, что не они готовят "референдумы" на Запорожье и Херсонщине
13:26
Публичные позиции Украины и России в отношении войны за неделю – ОПОРА
Все новости...