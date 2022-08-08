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Медведев вспомнил, как "принуждал Грузию к миру", будучи президентом России

Роман ПетренкоПонедельник, 8 августа 2022, 11:15
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, ФОТО ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Заместитель председателя Совета безопасности страны-агрессора Дмитрий Медведев заявил, что "принуждал к миру" Грузию в 2008 году "для защиты граждан".

Источник: Медведев в Telegram и в интервью ТАСС

Прямая речь Медведева: "Действия по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года были предприняты для защиты граждан. 

В то же время это был сигнал для США и НАТО о необходимости прислушиваться к опасениям России.

Но США и НАТО не услышали и не поняли. Проигнорировали. Продолжили свой чрезвычайно опасный курс. В 2022-м нам пришлось ответить гораздо жёстче".

Детали: Медведев в интервью пропагандистам заявил, что никогда не сомневался в правильности принятого решения о вводе российских войск на территорию Южной Осетии.

Прямая речь Медведева: "Россия не могла не вмешаться в этот конфликт. Речь шла о защите граждан нашей страны, которые живут и в Абхазии, и в Южной Осетии. Оградив их от агрессии Саакашвили, мы получили главное — мир. Поэтому фантазии в сослагательном наклонении на тему "что было бы, если бы мы не" считаю бессмысленными.

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То же самое касается Крыма".

Справка: Медведев правил РФ с мая 2008 по 2012 год.

Напомним: Медведев поразмышлял о восстановлении границ России, заявив, что Грузия должна быть полностью оккупирована, потому что она "ранее не существовала".

Спустя 10 часов его помощник сказал, что аккаунт Медведева якобы был взломан.

Читайте также: День кремлевской пропаганды: почему русско-грузинская война началась 7, а не 8 августа

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Темы: МедведевРосcияГрузияоккупация
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