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Полиция Латвии больше не будет охранять российские консульства

"Европейская правда"Понедельник, 8 августа 2022, 15:01
Полиция Латвии больше не будет охранять российские консульства
Фото: консульство РФ в Лиепае

Полиция Латвии больше не будет охранять генеральные консульства Российской Федерации в Даугавпилсе и Лиепае.

Об этом пишет латвийский портал LMS, сообщает "Европейская правда".

Дипломатические работники этих консульств объявлены в Латвии нежелательными лицами.

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В апреле было решено отозвать согласие на работу этих генеральных консульств, таким образом, закрыв консульские представительства РФ. Всем изгнанным сотрудникам нужно было покинуть страну до 30 апреля.

В начале апреля министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что, учитывая военные преступления армии Российской Федерации в Украине, Латвия сужает дипломатические отношения с Россией, закрыв ее генеральные консульства в Даугавпилсе и Лиепае. Тогда же было принято решение о высылке 13 российских дипломатов.

Напомним, посольство Латвии в России остановило на неопределенный срок выдачу всех виз для граждан России с единственным исключением.

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Латвия также приостановила действие межправительственного соглашения с Россией об экономическом сотрудничестве.

Темы: ЛатвияРосcия
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