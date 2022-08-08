Для скандального отчета Amnesty люди делились информацией под давлением – МКИП
Правозащитная организация Amnesty International использовала для подготовки скандального отчета о войне в Украине показания людей, находившихся в фильтрационных лагерях и тюрьмах на временно оккупированных территориях, что свидетельствует об интервью под очевидным давлением.
Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики в Facebook
Детали: Как стало известно Центру, к процессу сбора показаний были вовлечены независимые журналисты и волонтеры на территории Николаевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей.
В то же время большинство материалов для отчета были получены в ходе опроса лиц, эвакуированных на временно неподконтрольные территории Украины в Крыму и на Донбассе.
В частности, материал собирался на территории фильтрационных лагерей и тюрем, опрос проводился среди "желающих" предоставить подобного рода информацию.
Дословно: "Поэтому такая информация, собранная на территории лагерей, не должна была вообще использоваться при составлении отчета. Поскольку такие интервью были взяты под очевидным давлением со стороны силовых охранных органов РФ (администрации заведений), которое осуществлялось на постоянной основе".
Больше деталей: По данным Центра, иногда подобного рода "правильное" интервью было единственным шансом пройти фильтрацию и уехать за пределы оккупированных территорий. Кроме того, собранные журналистами и наемными волонтерами материалы проходили проверку администрацией учреждений и, в отдельных случаях, сотрудниками ФСБ РФ.
Что предшествовало:
- 4 августа правозащитная организация Amnesty International заявила, что украинские военные, сдерживающие российское нашествие, подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах. В то же время на сайте организации нет ни слова о массовом убийстве украинских военнопленных в Еленовке и осуждения действий оккупантов, уничтоживших пленных защитников Украины.
- В Офисе президента на это заявили, что жизни украинцев угрожает только российская армия, а заявления Amnesty International не что иное, как участие в дискредитационной кампании России против Украины. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что возмущен заявлением Amnesty International и считает его несправедливым.
- Президент Владимир Зеленский осудил избирательность Amnesty International и считает, что организация пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву.
- Украинский офис правозащитной организации Amnesty International не участвовал в подготовке и распространении доклада, а глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук ушла с должности после скандального отчета.
- Центральный офис AI заявил, что сожалеет о "страданиях и гневе", вызванных ее заявлением, но от своих слов не отказывается.