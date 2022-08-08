Для скандального отчета Amnesty люди делились информацией под давлением – МКИП

Правозащитная организация Amnesty International использовала для подготовки скандального отчета о войне в Украине показания людей, находившихся в фильтрационных лагерях и тюрьмах на временно оккупированных территориях, что свидетельствует об интервью под очевидным давлением.

Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики в Facebook

Детали: Как стало известно Центру, к процессу сбора показаний были вовлечены независимые журналисты и волонтеры на территории Николаевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

В то же время большинство материалов для отчета были получены в ходе опроса лиц, эвакуированных на временно неподконтрольные территории Украины в Крыму и на Донбассе.

В частности, материал собирался на территории фильтрационных лагерей и тюрем, опрос проводился среди "желающих" предоставить подобного рода информацию.

Дословно: "Поэтому такая информация, собранная на территории лагерей, не должна была вообще использоваться при составлении отчета. Поскольку такие интервью были взяты под очевидным давлением со стороны силовых охранных органов РФ (администрации заведений), которое осуществлялось на постоянной основе".

Больше деталей: По данным Центра, иногда подобного рода "правильное" интервью было единственным шансом пройти фильтрацию и уехать за пределы оккупированных территорий. Кроме того, собранные журналистами и наемными волонтерами материалы проходили проверку администрацией учреждений и, в отдельных случаях, сотрудниками ФСБ РФ.

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