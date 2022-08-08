Пентагон оценивает общие потери РФ в Украине в 70-80 тысяч

Заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Каль заявил, что Россия потеряла около 70-80 тысяч военных убитыми и искалеченными в ходе войны против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Я думаю, что можно с уверенностью предположить, что россияне, вероятно, понесли 70 или 80 тысяч потерь менее чем за шесть месяцев. Сейчас речь идет вместе об убитых в бою и раненых в бою, это число может быть немного ниже или чуть выше, но я думаю, что порядок чисел примерно такой", – отметил Каль на брифинге.

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Представитель Пентагона добавил, что количество потерь со стороны российских войск значительно, если учесть, что Россия "не достигла ни одной из целей Владимира Путина" после вторжения в Украину в конце февраля.

"Украинский боевой дух и воля к борьбе бесспорны, и, я думаю, гораздо выше, чем в среднем воля к борьбе со стороны России, поэтому я думаю, что это дает украинцам значительное преимущество", – добавил он.

В середине июля стала известна оценка британских военных, согласно которой Россия потеряла более 30% наступательного потенциала наземных сил – это 50 тысяч российских солдат, погибших или раненых в войне, минус почти 1700 российских танков и почти 4 тысячи боевых бронированных машин.

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По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, общие потери российских войск в Украине на понедельник составляют около 42 340 военнослужащих.