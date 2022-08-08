Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Воздушным силам удалось сбить вражеские ракеты днем ​​и вечером – Зеленский

Елена РощинаПонедельник, 8 августа 2022, 23:13
Ракета, иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Военнослужащим Воздушных сил Вооруженных сил Украины удалось сбить четыре крылатых ракет России утром, а также часть ракет, выпущенных врагом днем ​​и вечером 8 августа.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам по итогам 166-го дня войны

Прямая речь: "Хочу сегодня поблагодарить украинских зенитчиков воздушного командования "Центр" и воздушного командования "Юг" за успешное уничтожение российских ракет, которые были утром запущены из акватории Черного моря. Четыре сбитых "Калибра" – это десятки спасенных жизней украинцев.

Удалось сбить и часть ракет, которые российские террористы запустили по Украине днем ​​и вечером".

Детали: Зеленский отметил, что Украине еще не хватает военных средств, чтобы гарантированно сбивать все российские ракеты, но власти сделают все, чтобы такие средства у государства появились.

"Но и сейчас мастерство наших героев позволяет хотя бы частично снизить российскую террористическую угрозу. Благодарен каждому и каждой, кто это обеспечивает!", – подчеркнул глава государства.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Зеленскийвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW: Сообщение о "выжженной пустыне" вместо ЗАЭС отвлекает от реальных рисков катастрофы

Зеленский: Украина должна вернуть все, не оставляя замороженного конфликта

Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для всех россиян

В Молдове считают, что "минирование" и "независимость Приднестровья" могут быть прелюдией к вторжению РФ

В Ливане не приняли украинское судно, которое первым вышло из Одесского порта

Россия выводит из-под инспекций США свое ядерное оружие

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Украина должна вернуть все, не оставляя замороженного конфликта
Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для всех россиян
Зеленский отобрал стипендию у известного фигуриста: катался в РФ
Последние новости
10:43
Премьер Эстонии: пора остановить туризм из России
10:27
Оружие для населения. Как и что можно купить в Украине
10:23
фотоСБУ вычислила участников "мвд рф", которые терроризируют оккупированные территории
10:18
Временный командир Азова Надточий: Если бы в Оленивке был Красный Крест, то не было бы этой трагедии
10:14
В Еленовке россияне могли сработать "Шмелями" – Азов
09:58
Во Франции запретили гражданам России посещать Венсенский замок
09:56
Украина ожидает следующий пакет санкций ЕС против России осенью – Кулеба
09:55
В Херсонской области россияне пытаются вернуть позиции, Донетчина в огне - данные ОВА
09:44
видеоУпорные и громкие: полярники показали, как синеглазые бакланы кормят птенцов
09:36
Донетчина: оккупанты убили 3 и ранили 19 жителей за сутки
Все новости...