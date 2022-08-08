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Воздушным силам удалось сбить вражеские ракеты днем ​​и вечером – Зеленский

Елена РощинаПонедельник, 8 августа 2022, 23:13
Воздушным силам удалось сбить вражеские ракеты днем ​​и вечером – Зеленский
Ракета, иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Военнослужащим Воздушных сил Вооруженных сил Украины удалось сбить четыре крылатых ракет России утром, а также часть ракет, выпущенных врагом днем ​​и вечером 8 августа.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам по итогам 166-го дня войны

Прямая речь: "Хочу сегодня поблагодарить украинских зенитчиков воздушного командования "Центр" и воздушного командования "Юг" за успешное уничтожение российских ракет, которые были утром запущены из акватории Черного моря. Четыре сбитых "Калибра" – это десятки спасенных жизней украинцев.

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Удалось сбить и часть ракет, которые российские террористы запустили по Украине днем ​​и вечером".

Детали: Зеленский отметил, что Украине еще не хватает военных средств, чтобы гарантированно сбивать все российские ракеты, но власти сделают все, чтобы такие средства у государства появились.

"Но и сейчас мастерство наших героев позволяет хотя бы частично снизить российскую террористическую угрозу. Благодарен каждому и каждой, кто это обеспечивает!", – подчеркнул глава государства.

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Темы: Зеленскийвойна
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