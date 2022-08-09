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Министры обороны США и Канады обсудили помощь в сфере безопасности для Украины

Анастасия КалатурВторник, 9 августа 2022, 03:30
Министры обороны США и Канады обсудили помощь в сфере безопасности для Украины
ФОТО: GETTY

Министр обороны США Ллойд Остин и канадская министр национальной безопасности Анита Ананд обсудили помощь в сфере безопасности для Украины.

Источник: Пентагон

Дословно: "Министр обороны Ллойд Дж. Остин III и его канадская коллега, министр национальной обороны Анита Ананд, поговорили по телефону, чтобы обсудить поддержку альянса НАТО и оказание Канадой помощи в области безопасности Украины.

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В дальнейшем лидеры двух стран договорились продолжать тесную координацию по другим двусторонним и глобальным вопросам".

Темы: СШАКанада
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