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Министры обороны США и Канады обсудили помощь в сфере безопасности для Украины

Анастасия КалатурВторник, 9 августа 2022, 03:30
ФОТО: GETTY

Министр обороны США Ллойд Остин и канадская министр национальной безопасности Анита Ананд обсудили помощь в сфере безопасности для Украины.

Источник: Пентагон

Дословно: "Министр обороны Ллойд Дж. Остин III и его канадская коллега, министр национальной обороны Анита Ананд, поговорили по телефону, чтобы обсудить поддержку альянса НАТО и оказание Канадой помощи в области безопасности Украины.

В дальнейшем лидеры двух стран договорились продолжать тесную координацию по другим двусторонним и глобальным вопросам".

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Темы: СШАКанада
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