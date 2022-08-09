Министры обороны США и Канады обсудили помощь в сфере безопасности для Украины

Министр обороны США Ллойд Остин и канадская министр национальной безопасности Анита Ананд обсудили помощь в сфере безопасности для Украины.

Источник: Пентагон

Дословно: "Министр обороны Ллойд Дж. Остин III и его канадская коллега, министр национальной обороны Анита Ананд, поговорили по телефону, чтобы обсудить поддержку альянса НАТО и оказание Канадой помощи в области безопасности Украины.

В дальнейшем лидеры двух стран договорились продолжать тесную координацию по другим двусторонним и глобальным вопросам".