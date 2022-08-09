Финляндия присоединилась к подготовке украинских военных в Британии - Резников
Вторник, 9 августа 2022, 14:29
Военные инструкторы из Финляндии также примут участие в обучении военнослужащих Вооруженных сил Украины в Великобритании.
Источник: министр обороны Украины Алексей Резников в Твиттер, Армия Inform
Прямая речь Резникова: "Еще один друг Украины присоединяется к программе повышения боеспособности Вооруженных сил Украины под руководством Великобритании. Финляндия отправит своих военнослужащих для обучения наших войск в Великобритании".
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Детали: Глава оборонного ведомства Украины призвал вместе ковать победу над террористическим государством.
Что предшествовало: Своих военных инструкторов для подготовки воинов ВСУ отправили Швеция, Канада и Нидерланды.