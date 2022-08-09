СБУ накрыла российскую интернет-агентуру: распространяли пропаганду Кремля

Служба безопасности Украины нейтрализовала в трех регионах Украины российских интернет-агентов, которые распространяли дезинформацию Кремля о ситуации на фронте, призвали присоединиться к рядам оккупантовв и изготовляли листовки на их поддержку.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: В частности, в Харьковской области художник-постановщик одного из местных каналов разрабатывал макеты листовок и видеоролики для захватчиков. В преступной деятельности ему помогала дочь, живущая в России и сотрудничающая со спецслужбами. Образцы готовой продукции направлялись на "утверждение" Минобороны РФ, которые позже распространялись на прифронтовой территории. Агент был задержан.

На Днепропетровщине двое завербованных оккупантами мужчин с помощью соцсетей распространяли прокремлевскую пропаганду. Они предлагали пользователям помогать агрессору дискредитировать украинские власти, ВСУ, распространяли деструктивный контент.

Также в Ривненской области разоблачили мужчину, который продвигал коммунистические идеи и распространял запрещенную в Украине тоталитарную символику.

Всем задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений против государственной безопасности Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.