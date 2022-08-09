Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ накрыла российскую интернет-агентуру: распространяли пропаганду Кремля

"Украинская правда"Вторник, 9 августа 2022, 15:33
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины нейтрализовала в трех регионах Украины российских интернет-агентов, которые распространяли дезинформацию Кремля о ситуации на фронте, призвали присоединиться к рядам оккупантовв и изготовляли листовки на их поддержку.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: В частности, в Харьковской области художник-постановщик одного из местных каналов разрабатывал макеты листовок и видеоролики для захватчиков. В преступной деятельности ему помогала дочь, живущая в России и сотрудничающая со спецслужбами. Образцы готовой продукции направлялись на "утверждение" Минобороны РФ, которые позже распространялись на прифронтовой территории. Агент был задержан.

 

На Днепропетровщине двое завербованных оккупантами мужчин с помощью соцсетей распространяли прокремлевскую пропаганду. Они предлагали пользователям помогать агрессору дискредитировать украинские власти, ВСУ, распространяли деструктивный контент.

 

Также в Ривненской области разоблачили мужчину, который продвигал коммунистические идеи и распространял запрещенную в Украине тоталитарную символику.

 

Всем задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений против государственной безопасности Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: войнаРосcияУкраина
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский: Война должна закончиться освобождением Крыма

Тихановская объявила о создании переходного правительства Беларуси

"Банк Сич" признан банкротом, его выведут с рынка - НБУ

Минобороны Украины отмежевалось от взрывов на аэродроме в Крыму

Россия начала процесс подключения ЗАЭС в Крым – Энергоатом

фото, видеоВ Крыму взрывы на военном аэродроме

Все новости...
война
"Россияне Бахмут не возьмут!" Как в Донецкой области работают артиллеристы 58-й бригады
Слуцкий привез в Еленовку "международных экспертов" из КНДР и Никарагуа
В Крыму взрывы на военном аэродроме
Последние новости
01:45
ПВО сбила две вражеские ракеты на Запорожье
00:53
Сутки на Сумщине: Полсотни прилетов, два человека ранены
00:10
"Динамо" вышло в плей-офф Лиги чемпионов
00:01
Днепропетровщина: из-за обстрела в Мировской общине двое раненых
23:53
США выделяют $89 млн на помощь в разминировании Украины
23:50
Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
23:29
Зеленский: Война должна закончиться освобождением Крыма
23:10
Какое наказание предусмотрено за игнорирование повесток – объясняют юристы
23:03
Латвия попросила у ЕСПЧ разрешения войти в дело "Украина против России"
22:58
Лукашенко: Мы не готовы отказаться от рынка ЕС
Все новости...