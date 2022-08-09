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Зеленский: Война должна закончиться освобождением Крыма

Елена РощинаВторник, 9 августа 2022, 23:29
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины началась с захвата Крыма и закончится его освобождением.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам 9 августа

Прямая речь: "Сегодня много внимания к тематике Крыма. И это правильно, потому что Крым – украинский, и мы никогда от него не откажемся. Мы не забудем, что именно с оккупации Крыма началась российская война против Украины.

Россия превратила наш полуостров, который всегда был и будет одним из наилучших мест в Европе, одним из самых опасных мест в Европе. Россия принесла в Крым масштабные репрессии, экологические проблемы, экономическую безысходность и войну".

Детали: Зеленский отметил, что Россия прибегает к террору в Крыму, а мир начинает признавать, что в 2014 году "ошибся, когда решил не давать ответа в полную силу на первые агрессивные шаги России".

По словам президента Украины, присутствие оккупантов на полуострове создает угрозы Европе и мировой стабильности.

"Не может быть безопасным Черноморский регион, пока Крым оккупирован. Не будет стабильного и долговременного мира и во многих странах на побережье Средиземного моря, пока Россия может использовать наш полуостров как свою военную базу",, – убежден Зеленский.

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Прямая речь: "Эта российская война против Украины, против всей свободной Европы началась с Крыма и должна закончиться Крымом, его освобождением. Сегодня невозможно сказать, когда это произойдет, но мы постоянно добавляем необходимые компоненты в формулу освобождения Крыма…

Я знаю, что мы вернемся в украинский Крым".

Детали: Зеленский отметил, что Крымская платформа в этом году проведет новый саммит. Также готовятся новые решения по защите прав коренных народов Украины, а также программы восстановления Крыма после освобождения.

По его словам, Украина отражает "колонизаторское нашествие" от Харьковщины до Херсона, от Донецка до Энергодара, от Станицы Луганской до Ялты, от Бердянска до Новофедоровки, чтобы вся Украина была свободной.

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Темы: ЗеленскийКрымвойнаРосcия
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