Оккупанты пытаются взять под контроль всю Донетчину, атаки отражены на 4 направлениях – Генштаб

Вооруженные силы Украины остановили наступление оккупантов на Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, враг отошел с потерями.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Захватчики пытаются установить полный контроль над территорией Донецкой области и удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

Сохраняется угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

На Северском направлении противник удерживает отдельные подразделения вооруженных сил Российской Федерации в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг совершил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии районов населенных пунктов Каменская Слобода, Железный мост, Сеньковка Черниговской области и Стариково Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания ранее занятых районов.

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На Харьковском направлении враг совершил обстрелы с применением вооружения танков, ствольной и реактивной артиллерии объектов в районах населенных пунктов Уды, Сосновка, Большие Проходы, Питомник, Русская Лозовая, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Старый Салтов и Пришиб.

На Славянском направлении подразделения врага обстреляли из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Грушуваха, Большая Камышеваха, Вернополье, Долина, Краснополье, Дибровно и Новая Дмитровка.

Применил авиацию для нанесения удара по районам населенных пунктов Новая Дмитровка и Богородичное.

Осуществил попытку наступления в направлении населенного пункта Долина, успеха не имел, отошел.

На Краматорском направлении противник обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Райгородок, Пискуновка, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Спорное и Раздолевка.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы с применением танков, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Выемка, Белогоровка, Краснополовка, Звановка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Майорск, Веселая Долина.

Наступательными действиями пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Веселая Долина, Соледар, Бахмутское и Зайцево, успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы с применением танков, минометов и ствольной артиллерии районов населенных пунктов Александрополь, Розовка, Тоненькое, Авдеевка, Карловка, Водяное, Опросное, Первомайское, Пески.

Нанес авиаудар по районам населенных пунктов Времовка, Нескучное и Александрополь.

Наступательными и штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в направлениях населенных пунктов Первомайское, Невельское и Опытное, успеха не имел, понес потери, отошел.

На Новопавловском направлении совершал обстрелы районов населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Пречистовка. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Марьинка.

Наступательными и штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Водяное, успеха не имел, отошел.

На Запорожском направлении враг осуществлял обстрелы объектов в районах населенных пунктов Новополь, Ольговское, Гуляйполе, Луговское.

На Южнобужском направлении противник танками, минометами и ствольной артиллерией пытался поразить важные объекты в районах населенных пунктов Потемкино, Андреевка, Новогригоровка, Широкое, Партизанское, Новопетровка, Любомировка, Шевченково, Степовая Долина, Таврийское, Таврийское,

Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжает ведение разведки, выполнение задачи по поддержанию действий наземной группировки и блокирование гражданского судоходства.

Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по объектам и элементам инфраструктуры в глубине территории Украины.