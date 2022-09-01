Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На территории бывшего ЛАЗ во Львовской области – масштабный пожар

Катерина ТищенкоЧетверг, 1 сентября 2022, 20:56
На территории бывшего ЛАЗ во Львовской области – масштабный пожар
Пожар на территории бывшего завода ЛАЗ, фото Zaxid.net

В четверг вечером произошел масштабный пожар на территории бывшего Львовского автобусного завода.

Источник: Zaxid.net со ссылкой на ГСЧС Львовской области

Реклама:

Детали: Как сообщили в ГСЧС, пожар произошел около 18:30. Горит заброшенное здание по ул. Стрыйская, 45.

Общая площадь пожара – более 2000 м2. На месте работают пожарные подразделения.

На территории бывшего ЛАЗа виден большой столб густого черного дыма, отмечает издание.

ВИДЕО ДНЯ
 
Пожар на территории бывшего завода ЛАЗ, фото Zaxid.net
 

Справка: Бывший промышленный гигант – Львовский автобусный завод – в начале 2000-х стал частным предприятием с коллективной формой собственности. Контрольный пакет предприятия оказался в собственности россиянина Игоря Чуркина, который и довел завод до банкротства.

В последний раз ЛАЗ выполнял заказы на автобусы к Евро-2012, после чего начал резко приходить в упадок. Цеха завода превратились в руины. Часть территории предприятия попала под жилую и коммерческую застройку. ДБР объявило Игорю Чуркину заочное подозрение за махинации с имуществом ЛАЗа.

Темы: Львовщинапожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Львовщина
ОГП: Военный командир на Львовщине заставлял подчиненных строить себе дом
В Славском людей, застрявших на канатке, спускали по веревкам
На Львовщине разоблачили банду рэкетиров: выбивали деньги, прикрываясь статусом военных
Последние новости
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
В Нацполиции против, чтобы их заставляли раздавать повестки
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
Все новости...
Реклама: