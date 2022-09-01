На территории бывшего ЛАЗ во Львовской области – масштабный пожар

В четверг вечером произошел масштабный пожар на территории бывшего Львовского автобусного завода.

Источник: Zaxid.net со ссылкой на ГСЧС Львовской области

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Детали: Как сообщили в ГСЧС, пожар произошел около 18:30. Горит заброшенное здание по ул. Стрыйская, 45.

Общая площадь пожара – более 2000 м2. На месте работают пожарные подразделения.

На территории бывшего ЛАЗа виден большой столб густого черного дыма, отмечает издание.

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Пожар на территории бывшего завода ЛАЗ, фото Zaxid.net

Справка: Бывший промышленный гигант – Львовский автобусный завод – в начале 2000-х стал частным предприятием с коллективной формой собственности. Контрольный пакет предприятия оказался в собственности россиянина Игоря Чуркина, который и довел завод до банкротства.

В последний раз ЛАЗ выполнял заказы на автобусы к Евро-2012, после чего начал резко приходить в упадок. Цеха завода превратились в руины. Часть территории предприятия попала под жилую и коммерческую застройку. ДБР объявило Игорю Чуркину заочное подозрение за махинации с имуществом ЛАЗа.