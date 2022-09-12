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Разведка Британии: Успехи Украины на фронте заставят РФ изменить "операционный дизайн"

"Европейская правда"Понедельник, 12 сентября 2022, 09:25

Быстрые украинские успехи Украины в Харьковской области имеют серьезные последствия для общего планирования операций России.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии в понедельник, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что на фоне наступления Украины Россия, вероятно, приказала вывести свои войска из всей оккупированной Харьковской области к западу от реки Оскол.

В этом секторе остаются изолированные очаги сопротивления, но со среды Украина вернула себе территорию, по меньшей мере, вдвое превышающую площадь Большого Лондона, отмечает ведомство. Стоит отметить, что площадь Большого Лондона, района, в который входит британская столица, – 1569 квадратных километра.

На юге, вблизи Херсона, Россия, вероятно, изо всех сил пытается перекинуть достаточные резервы через реку Днепр к линии фронта. Однако импровизированный понтонный мост, который Россия начала более двух недель назад, остается незавершенным.

"Украинская дальнобойная артиллерия сейчас, по всей вероятности, так часто бьет по переправам через Днепр, что Россия не может отремонтировать поврежденные мосты", - констатирует британская разведка.

В ведомстве считают, что быстрые украинские успехи имеют значительные последствия для общего плана операций России (operational design – ред.). 

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"Большинство сил в Украине, скорее всего, вынуждены отдавать приоритет экстренным оборонным действиям. И без того ограниченное доверие развернутых войск к высшему военному руководству России, вероятно, еще больше ухудшится", - говорится в сводке.

Напомним, государственные деятели стран Запада в субботу прокомментировали контрнаступательные действия украинских сил в Харьковской области, в результате которых под контроль Украины были в частности возвращены города Купянск и Изюм.

После Успеха Украины РФ нанесла ракетные удары по критической инфраструктуре. В МИД назвали их актом отчаяния после огромных потерь и отступления.

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Темы: войнаРосcияУкраинаразведка
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