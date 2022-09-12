Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Разведка Британии: Успехи Украины на фронте заставят РФ изменить "операционный дизайн"

"Европейская правда"Понедельник, 12 сентября 2022, 09:25

Быстрые украинские успехи Украины в Харьковской области имеют серьезные последствия для общего планирования операций России.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии в понедельник, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что на фоне наступления Украины Россия, вероятно, приказала вывести свои войска из всей оккупированной Харьковской области к западу от реки Оскол.

Реклама:

В этом секторе остаются изолированные очаги сопротивления, но со среды Украина вернула себе территорию, по меньшей мере, вдвое превышающую площадь Большого Лондона, отмечает ведомство. Стоит отметить, что площадь Большого Лондона, района, в который входит британская столица, – 1569 квадратных километра.

На юге, вблизи Херсона, Россия, вероятно, изо всех сил пытается перекинуть достаточные резервы через реку Днепр к линии фронта. Однако импровизированный понтонный мост, который Россия начала более двух недель назад, остается незавершенным.

"Украинская дальнобойная артиллерия сейчас, по всей вероятности, так часто бьет по переправам через Днепр, что Россия не может отремонтировать поврежденные мосты", - констатирует британская разведка.

ВИДЕО ДНЯ

В ведомстве считают, что быстрые украинские успехи имеют значительные последствия для общего плана операций России (operational design – ред.). 

"Большинство сил в Украине, скорее всего, вынуждены отдавать приоритет экстренным оборонным действиям. И без того ограниченное доверие развернутых войск к высшему военному руководству России, вероятно, еще больше ухудшится", - говорится в сводке.

Напомним, государственные деятели стран Запада в субботу прокомментировали контрнаступательные действия украинских сил в Харьковской области, в результате которых под контроль Украины были в частности возвращены города Купянск и Изюм.

После Успеха Украины РФ нанесла ракетные удары по критической инфраструктуре. В МИД назвали их актом отчаяния после огромных потерь и отступления.

Темы: войнаРосcияУкраинаразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
война
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Укарины критически важна
В "пресс-службе" Пригожина заявили, что его похоронили в закрытом формате. РосСМИ публикуют фото
Командующий группировкой "Таврия": Есть продвижение на направлении, врага отбрасываем
Последние новости
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
Все новости...
Реклама: