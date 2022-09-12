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Розвідка Британії: Успіхи України на фронті змусять РФ змінити "операційний дизайн"

"Європейська правда"Понеділок, 12 вересня 2022, 09:25

Швидкі українські успіхи України у Харківській області мають значні наслідки для загального планування операцій Росії. 

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в понеділок, пише "Європейська правда".

Відзначається, що на тлі наступу України Росія, ймовірно, наказала вивести свої війська з усієї окупованої Харківської області на захід від річки Оскіл. 

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У цьому секторі залишаються ізольовані вогнища опору, але з середи Україна повернула собі територію, яка щонайменше вдвічі перевищує площу Великого Лондона, відзначає відомство. Варто зазначити, що площа Великого Лондона, району, до якого входить британська столиця, - 1569 квадратних кілометри.

На півдні, поблизу Херсона, Росія, ймовірно, щосили намагається перекинути достатні резерви через річку Дніпро до лінії фронту. Однак, імпровізований понтонний міст, який Росія розпочала понад два тижні тому, залишається незавершеним.

"Українська далекобійна артилерія зараз, ймовірно, так часто б'є по переправах через Дніпро, що Росія не може відремонтувати пошкоджені мости", - констатує британська розвідка. 

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У відомстві вважають, що швидкі українські успіхи мають значні наслідки для загального планування операцій Росії (operational design – ред.). 

"Більшість сил в Україні, швидше за все, змушена віддавати пріоритет екстреним оборонним діям. І без того обмежена довіра розгорнутих військ до вищого військового керівництва Росії, ймовірно, ще більше погіршиться", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, державні діячі країн Заходу в суботу прокоментували контрнаступальні дії українських сил у Харківській області, внаслідок яких під контроль України було зокрема повернуто міста Куп’янськ та Ізюм.

Після Успіху України РФ завдала ракетних ударів по критичній інфраструктурі. У МЗС назвали їх актом відчаю після величезних втрат і відступу.

Теми: війнаРосіяУкраїнарозвідка
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