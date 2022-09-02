Сводка Генштаба: ВСУ попали по вражеским целям в Харьковской и Херсонской областях

В ночь с 31 августа на 1 сентября ВСУ ударили по складу горюче-смазочных материалов россиян в Новоосиновке Харьковской области и уничтожили его.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Кроме того, 30 августа в Таврийске Херсонской области по результатам огневого поражения места дислокации на фондах бывшего АТП (автотранспортного предприятия – Ред.), потери врага составляли более 20 единиц вооружения и военной техники, потери живой силы – уточняются.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений. Подразделения ВС Беларуси продолжают усиленно охранять участки белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза ударов с Беларуси.

На Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные вооруженные силы РФ в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг стрелял из минометов и ствольной артиллерии районов населенных пунктов Пушкари, Хреновка, Сеньковка Черниговской области и Суходол, Новая Слобода и Нововасиловка Сумской области.

На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия по недопущению потери контроля над занятыми рубежами и логистическими маршрутами в Харьковской области. Пытается найти слабые места в обороне наших войск и улучшить тактическое положение.

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На Харьковском направлении совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Руськие Тишки, Черкасские Тишки, Питомник, Большие Проходы, Старый Салтов, Петровка, Победа, Дементиевка, Пришиб. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Шестаково, Байрак, Руськие Тишки и Веселое.

На Славянском направлении осуществлял огненное поражение военной и гражданской инфраструктуры с использованием танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Долина, Краснополье, Бражковка, Дибровно.

На Донецком направлении враг основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Краматорском и Новопавловском направлениях пытается улучшить тактическое положение, производит огневое поражение наших войск. Пытается сковывать действия наших подразделений и не допустить их переброску на другие направления.

На Краматорском направлении россияне стреляли из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богородичное, Григоровка, Донецкое, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Роздолевка, Веселое. Нанесли авиаудар в районе Верхнекаменского.

На Бахмутском направлении враг обстреливал из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Сухая Балка, Юрьевка, Бахмутское, Майорск, Зайцево, Соледар, Бахмут, Яковлевка, Белогоровка. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Зайцево, Веселая Долина, Соледар, Бахмут, Яковловка. ВСУ отразили наступление противника в направлениях населенных пунктов Бахмутское и Бахмут, а также Веселая Долина и Майорск.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Веселое, Опросное, Водяное, Тонечко, Первомайское, Карловка. Наши войска успешно отразили наступление подразделений противника в районах населенных пунктов Опытное, Первомайское и Невельское. Также были отражены штурмовые действия врага, которые он пытался провести в направлениях Авдеевки и Красногоровки.

На Новопавловском направлении россияне стреляли из минометов, танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Никольское, Пречистовка, Большая Новоселка, Богоявленка, Новомайорск, Нескучное. Активных наступательных действий враг не производил.

На Запорожском направлении активных наступательных действий вражеские подразделения не совершали.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивается на обороне рубежей и позиций. Осуществлял обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Степная Долина, Александровка, Посад-Покровское, Прибугское, Новониколаевка, Любомировка, Новогригоровка, Киселевка, Первомайское, Кобзарцы, Партизанское, Красная Долина, Широкое, Березнегуватое, Великое Артаково, Андреевка, Новоселовка, Шевченково, Ольгино, Миролюбовка, Любимовка и Петровка. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Лозовое, Сухой Ставок, Большое Артаково, Крещеновка. Был остановлен Силами обороны во время наступательных действий в направлении Потемкино.