Оккупанты убили 4 мирных жителей в Донецкой области
Пятница, 2 сентября 2022, 08:25
В результате российских обстрелов в Донецкой области за сутки погибли 4 гражданских жителя, еще 10 человек получили ранения.
Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram
Прямая речь Кириленко: "Россия убивает гражданских! За 1 сентября россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Торецке, 1 в Великой Новоселке и 1 в Авдеевке. Еще 10 человек получили ранения".
Детали: Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области 790 человек погибли и 2008 получили ранения.
По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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