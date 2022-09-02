Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты убили 4 мирных жителей в Донецкой области

Пятница, 2 сентября 2022, 08:25
Инфографика из Telegram Павла Кириленко

В результате российских обстрелов в Донецкой области за сутки погибли 4 гражданских жителя, еще 10 человек получили ранения.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Россия убивает гражданских! За 1 сентября россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Торецке, 1 в Великой Новоселке и 1 в Авдеевке. Еще 10 человек получили ранения".

Детали: Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области 790 человек погибли и 2008 получили ранения.

По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Донецкая областьвойнажертвы
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

МАГАТЭ оставит на ЗАЭС двух представителей по завершении миссии, отчет – на следующей неделе

Байден просит Конгресс одобрить выделение еще $11,7 млрд Украине

Россия полностью остановила поставки газа по "Северному потоку" из-за "неисправности"

Первые результаты: САП и НАБУ объявили 8 подозрений за 13 млрд убытков "Укрнафты"

Перед приездом миссии МАГАТЭ россияне вывезли с ЗАЭС военную технику – Генштаб

Государства ЕС, кроме Венгрии, договорились о 5 млрд евро макрофина для Украины - СМИ

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Донецкая область
Путин приказал оккупантам захватить Донецкую область до 15 сентября – Генштаб
Оккупанты обстреляли Бахмут: под завалами нашли тело женщины
Пограничники ликвидировали вражеский склад боеприпасов в Донецкой области
Последние новости
22:03
Гендиректор МАГАТЭ: На ЗАЭС мы увидели все, нами не манипулируют
21:46
Зеленский снова собрал ставку главнокомандующего: Мы все увидим решения
21:18
МАГАТЭ оставит на ЗАЭС двух представителей по завершении миссии, отчет – на следующей неделе
21:13
Омбудсмен о Еленовке: Россия подчищает доказательства военного преступления
21:07
АРМА продало часть арестованного аммиака Ротенберга за 240 миллионов
21:05
В МВД назвали статистику убитых и раненых гражданских за время войны
20:47
Еврокомиссия: "Газпром" лжет о поломке на "Северном потоке"
20:40
В польском Валбжихе демонтировали памятник солдату Красной Армии
20:33
Оккупанты посчитали ущерб от взрывов на военных объектах в Крыму
20:16
Российские банки потеряли $25 миллиардов из-за санкций
Все новости...