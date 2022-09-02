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Окупанти вбили 4 мирних мешканців на Донеччині

П'ятниця, 2 вересня 2022, 08:25
Інфографіка з Telegram Павла Кириленка

У результаті російських обстрілів на Донеччині за добу загинули 4 цивільних мешканці, ще 10 осіб отримали поранення.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Росія вбиває цивільних! За 1 вересня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Торецьку, 1 у Великій Новосілці та 1 в Авдіївці. Ще 10 людей отримали поранення".

Деталі: Загалом з початку повномасштабного вторгнення у Донецькій області 790 людей загинули та 2008 дістали поранення.

За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Теми: Донецька областьвійнажертви
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