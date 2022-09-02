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Метро в Киеве будет ходить чаще

Елена РощинаПятница, 2 сентября 2022, 17:00
Станция метро "Осокорки", фото Tim Adams via Wikipedia

В столичном метрополитене с 5 сентября сократят интервал движения поездов.

Источник: Киевская городская госадминистрация (КГГА)

Детали: В пиковые часы интервал движения будет составлять 3-4 минуты, в межпиковые – 6 минут.

График движения поездов метро в Киеве изменился в результате войны.

Сейчас не в час пик и по выходным время ожидания поезда может превышать 10 минут.

График движения поездов и режим работы станций можно посмотреть по ссылке.

В военное время узловые станции "Майдан Незалежности" и "Крещатик" не работают, поезда проезжают их без остановки. Также поезда не останавливаются на станциях "Гидропарк" и "Днепр" на красной ветке столичного метро.

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Темы: Киевметротранспорт
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