Метро в Киеве будет ходить чаще

В столичном метрополитене с 5 сентября сократят интервал движения поездов.

Источник: Киевская городская госадминистрация (КГГА)

Детали: В пиковые часы интервал движения будет составлять 3-4 минуты, в межпиковые – 6 минут.

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График движения поездов метро в Киеве изменился в результате войны.

Сейчас не в час пик и по выходным время ожидания поезда может превышать 10 минут.

График движения поездов и режим работы станций можно посмотреть по ссылке.

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В военное время узловые станции "Майдан Незалежности" и "Крещатик" не работают, поезда проезжают их без остановки. Также поезда не останавливаются на станциях "Гидропарк" и "Днепр" на красной ветке столичного метро.