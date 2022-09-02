Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Метро в Киеве будет ходить чаще

Елена РощинаПятница, 2 сентября 2022, 17:00
Метро в Киеве будет ходить чаще
Станция метро "Осокорки", фото Tim Adams via Wikipedia

В столичном метрополитене с 5 сентября сократят интервал движения поездов.

Источник: Киевская городская госадминистрация (КГГА)

Детали: В пиковые часы интервал движения будет составлять 3-4 минуты, в межпиковые – 6 минут.

Реклама:

График движения поездов метро в Киеве изменился в результате войны.

Сейчас не в час пик и по выходным время ожидания поезда может превышать 10 минут.

График движения поездов и режим работы станций можно посмотреть по ссылке.

ВИДЕО ДНЯ

В военное время узловые станции "Майдан Незалежности" и "Крещатик" не работают, поезда проезжают их без остановки. Также поезда не останавливаются на станциях "Гидропарк" и "Днепр" на красной ветке столичного метро.

Темы: Киевметротранспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Киев
Доступ к укрытиям в образовательных учреждениях Киева будет круглосуточным - Кличко
В Киеве кафе и рестораны будут работать дольше
Доцент КПИ рассказывала студентам про "9 лет бомбили Донбасс": предстанет перед судом
Последние новости
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
Все новости...
Реклама: