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Шольц на Генассамблее ООН: Мы не примем мир на условиях России

"Европейская правда"Среда, 21 сентября 2022, 08:52
Шольц на Генассамблее ООН: Мы не примем мир на условиях России
ШОЛЬЦ, ФОТО GETTY IMAGES

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в своем выступлении на Генассамблее ООН отметил, что если хотеть реального завершения войны, нельзя принимать мир на условиях Кремля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Как детализирует Spiegel, Шольц начал речь с того, что отметил важность поддержания мирового порядка, основанного на правилах, а не "праве сильнейшего", и подчеркнул, что для этого страны не могут оставаться в стороне, когда эти принципы нарушаются.

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Подойдя к теме войны РФ против Украины, он назвал действия Путина "вопиющим империализмом", фактически повторив слова президента Франции Макрона.

Он назвал анонсированные псевдореферендумы РФ новым витком эскалации российской агрессии, поскольку дальше Россия может назвать украинское контрнаступление "нападением на себя". 

"Если мы хотим, чтобы война Путина закончилась - мы не можем быть равнодушными к тому, как именно она закончится. И поэтому мы не примем мира, продиктованного Россией, и не будем признавать никаких псевдореферендумов. Поэтому Украина должна быть способна защищаться от российского вторжения", - подчеркнул Олаф Шольц. 

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Канцлер не сказал, какую реакцию предлагает в ответ на проведение Россией фейковых референдумов.

Он также отметил, что правила международного порядка нужно постоянно адаптировать к реальности, и призвал к реформе институтов ООН. 

Темы: ШольцвойнаРосcияУкраина
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