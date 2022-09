Шольц на Генасамблеї ООН: Ми не приймемо мир на умовах Росії

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму виступі на Генасамблеї ООН наголосив, що якщо прагнути реального закінчення війни, не можна приймати мир на умовах Кремля.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Як деталізує Spiegel, Шольц розпочав промову з того, що наголосив на важливості підтримання світового порядку, заснованого на правилах, а не "праві сильнішого", та наголосив, що для цього країни не можуть залишатися осторонь, коли ці засади порушуються.

Підійшовши до теми війни РФ проти України, він назвав дії Путіна "кричущим імперіалізмом", фактично повторивши слова президента Франції Макрона.

Він назвав анонсовані псевдореферендуми РФ новим витком ескалації російської агресії, оскільки далі Росія може назвати український контрнаступ "нападом на себе".

"Якщо ми хочемо, щоб війна Путіна скінчилася - ми не можемо бути байдужими до того, як саме вона закінчиться. І тому ми не приймемо миру, продиктованого Росією, і не визнаватимемо ніяких псевдореферендумів. Тому Україна має бути спроможна захищатися від російського вторгнення", - наголосив Олаф Шольц.

If we want Putin‘s war to end, then we cannot be indifferent to how it ends.

This is why we will not accept a peace dictated by Russia – and we will not accept any sham referendums either.

This is why #Ukraine must be able to defend itself against Russia’s invasion. #UNGA