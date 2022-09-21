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Шольц на Генасамблеї ООН: Ми не приймемо мир на умовах Росії

"Європейська правда"Середа, 21 вересня 2022, 08:52
ШОЛЬЦ, ФОТО GETTY IMAGES

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму виступі на Генасамблеї ООН наголосив, що якщо прагнути реального закінчення війни, не можна приймати мир на умовах Кремля.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Як деталізує Spiegel, Шольц розпочав промову з того, що наголосив на важливості підтримання світового порядку, заснованого на правилах, а не "праві сильнішого", та наголосив, що для цього країни не можуть залишатися осторонь, коли ці засади порушуються.

Підійшовши до теми війни РФ проти України, він назвав дії Путіна "кричущим імперіалізмом", фактично повторивши слова президента Франції Макрона.

Він назвав анонсовані псевдореферендуми РФ новим витком ескалації російської агресії, оскільки далі Росія може назвати український контрнаступ "нападом на себе". 

"Якщо ми хочемо, щоб війна Путіна скінчилася - ми не можемо бути байдужими до того, як саме вона закінчиться. І тому ми не приймемо миру, продиктованого Росією, і не визнаватимемо ніяких псевдореферендумів. Тому Україна має бути спроможна захищатися від російського вторгнення", - наголосив Олаф Шольц. 

Канцлер не сказав, яку реакцію пропонує у відповідь на проведення Росією фейкових референдумів.

Він також наголосив, що правила міжнародного порядку потрібно постійно адаптовувати до реальності, та закликав до реформи інституцій ООН. 

Як повідомлялося, низка західних лідерів та глав дипломатії засудили анонсовані Росією псевдореферендуми на окупованих територіях України та наголосили, що не визнаватимуть їх.

Теми: ШольцвійнаРосіяУкраїна
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