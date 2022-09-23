Крымчан призывают уклоняться от мобилизации оккупантов и выходить на протест

Представительство президента Украины в Крыму призывает жителей оккупированного полуострова избегать мобилизации или сдаваться в плен, а Меджлис крымскотатарского народа призывает к бессрочному протесту.

Источник: представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, обращение президиума Меджлиса крымскотатарского народа, размещенное в Facebook Рефата Чубарова

Детали: В представительстве президента отметили, что российская мобилизация прежде всего коснется жителей временно оккупированных территорий, в частности Крыма, и уже поступают сообщения о массовых вручениях повесток из разных уголков оккупированного полуострова.

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Представительство президента в Крыму разработало алгоритм действий для украинских граждан в АРК и г. Севастополь, который может помочь "не стать пушечным мясом для империи". В то же время там советуют взвешивать свои шаги и риски на каждом этапе.

В частности, там советуют прятаться, "потеряться" и всеми способами саботировать мобилизацию в войска агрессора: избегать личного получения повесток и звонков из оккупационных "военкоматов", удалить приложения по предоставлению админуслуг или "потерять" свой смартфон, по возможности выехать из оккупированного полуострова в другую страну или оставить место прописки и не сообщать о своем местонахождении.

Тем, кому все же вручили повестку, советуют не ехать в военкомат. "Попробуйте снова "потеряться", заболеть, исчезнуть. Админправонарушение и штраф (от 500 до 3000 рублей) - очень малая цена, чем стать "пушечным мясом" для РФ и умереть на поле боя", - говорится в сообщении.

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Также в представительстве призывают проверить перечень заболеваний или травм, которые согласно российскому законодательству позволят избежать мобилизации или хотя бы отсрочить ее.

Тем, с кем вышли на связь (приехали домой, позвонили, встретили на улице) советуют не отказываться в разговоре от выполнения так называемого "воинского долга", а обосновать причины, почему человек не может пока приехать в военкомат или служить. Например: по состоянию здоровья, статус сына/родного брата погибшего военного, постоянный уход за близкими с ненадлежащим состоянием здоровья, статус опекуна или попечителя несовершеннолетних сестер/братьев, воспитание ребенка без матери, наличие двух или более детей, обучение на дневной форме в учебных заведениях и дневно-заочной форме, педагогические работники образовательных организаций, наличие ребенка с инвалидностью до трех лет, наличие ребенка и беременной жены со сроком беременности более 22 недель, содержание четырех и более детей до 16 лет и тому подобное.

В случае, если не удалось избежать мобилизации, в представительстве президента советуют сдаваться в плен таким силовым структурам: Вооруженные силы Украины; Национальная гвардия Украины; Национальная полиция Украины; Силы территориальной обороны; Служба безопасности Украины; Государственная пограничная служба Украины.

Там призывают не выполнять незаконных преступных приказов, которые могут привести к жертвам среди гражданского населения или разрушению гражданской инфраструктуры - иначе такие действия будут квалифицированы как международные преступления без сроков давности.

"Если вы добровольно присоединитесь к вооруженным силам РФ и примете участие в войне с Украиной, такие действия будут рассматриваться как преступление по национальному законодательству Украины - до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

В свою очередь, президиум Меджлиса крымскотатарского народа призвал жителей Крыма к бессрочному протесту против мобилизации в оккупационную армию.

В Меджлисе заявили, что проведение российской оккупационной администрацией принудительной мобилизации жителей временно оккупированного Крыма в армию государства-оккупанта является грубым нарушением Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны, статья 51 которой указывает: "Оккупирующее государство не может принуждать лиц, находящихся под его опекой, служить в его вооруженных или вспомогательных силах. Любое давление или пропаганда в пользу добровольного вступления в армию запрещается".

"Анализ данных о мобилизации жителей Крыма в течение только одного дня - 22 сентября 2022 года, поступивших в Меджлис крымскотатарского народа, свидетельствует о том, что в списках мобилизованных граждан разных национальностей крымские татары составляют численность, заметно превышающую их пропорциональную представленность в населении Крыма. В отдельных населенных пунктах и регионах численность мобилизуемых крымских татар составляет до 80-90 процентов от количества лиц, внесенных в списки", - говорится в сообщении.

Меджлис призывает всех жителей Крыма начать бессрочную акцию протеста против незаконной и преступной мобилизации на Центральной площади города Симферополя по субботам и воскресеньям в 12:00, а в рабочие дни - в 17.00.

Там также советуют отказываться от службы в вооруженных силах оккупантов в связи с наличием гражданства Украины, отказом стать соучастником международного военного преступления, совершаемого российской оккупационной администрацией, а также отказом участвовать в совершении преступлений против собственного государства - Украины и своих сограждан.

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